Viernes de Dolores, pórtico deseado

Ya llega el mundo de la fe, de la razón, de los símbolos, de la estética, del recogimiento y la bulla, de la explosión de vida y comunicación tras dos años de reclusiones, privaciones y represiones que aún no se han marchado del todo. Ya llega el mundo semanasantero de la ilusión por ver una imagen, un paso, un estreno, una levantá o una chicotá. Aquella famosa canción que desembarcó desde América Latina llamada Sapo cancionero, insistía en una máxima: “Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión”. La ilusión del regreso de lo que llamamos Semana Mayor está aquí. Ojo, se conmemora la muerte de un revolucionario que no hace nada era un bebé que estaba en un establo. Como toda ideología revolucionaria, la suya se puede leer mucho en el papel y muy poco en el transcurrir de la vida.

Desde la antropología, Carlos Enrique Navarro Rico afirma: “La construcción de la cultura se fundamenta y origina en la capacidad simbólica del hombre. A través de los símbolos, los humanos somos capaces de atribuir un sentido a nuestra existencia tanto individual como colectiva; conformamos con ellos una cosmovisión en la cual se encuentran explicaciones y respuestas a los múltiples y amargos interrogantes que plantea la vida. Los símbolos son así obras de la cultura que están provistas de un valor expresivo, importante para los individuos y su interpretación de la vida y el mundo. Mitos, leyendas, creencias... son construcciones simbólicas, cargadas de mensaje, que ayudan al ser humano a comprender la realidad. Pero además, los símbolos actúan como ligazón, como condensadores de la identidad del grupo que los comparte, ya sea un barrio, una región, una cofradía...”

El Viernes de Dolores era para los de mi generación el arranque de una semana que empezaba por Nervión, con la salida de la Cofradía del Cristo de la Sed. A Nervión íbamos los amantes de las creencias y del arte, a ver unos pasos que nos gustaban. Eran los inicios de los años 70 y entonces ver a una cofradía fuera de la carrera oficial, que sólo procesionaba por su barrio, era una rareza, eso había que contemplarlo y disfrutarlo. Ya en 1979 efectuó su estación de penitencia hasta la catedral y vuelta a su entorno más inmediato. Como salía el Miércoles Santo no podía verla porque yo me vestía de nazareno para acompañar a las Siete Palabras en mi barrio de San Vicente, que, igualmente, se dejaba ver ese mismo día.

En este viernes yo tengo, sobre todo, el recuerdo de dos Lolas. Mi tía madrina Dolores, que hacía unas torrijas de muerte, y la doctora y profesora de comportamiento humano y psiquiatría de la Universidad de Sevilla, Dolores Otero, que me enseñó a darle a las emociones una importancia que yo no les otorgaba, cuando este factor es esencial para entender esa historia que quieren matar tanto en la ESO como en el bachillerato. Una de esas Lolas me alimentó el cuerpo con sus torrijas y el espíritu con su cariño y con su fortaleza de mujer trabajadora y la otra me enriqueció el intelecto con su saber y con su instinto médico y su ojo clínico. Mi tía madrina iba al entonces destartalado mercado de la Encarnación desde el barrio de San Vicente y regresaba con su carrito lleno de alimentos envueltos en papel de estraza, en aquellos tiempos no había tanto plástico como ahora que es una vergüenza la invasión de plástico que nos ha caído encima. Mi otra Lola vivió también en el barrio y el destino quiso que nos uniéramos a través de la universidad y la sanidad. Va por ellas esta columna y, de paso, para todas las Dolores y para los dolores del mundo que no son pocos y ahí me temo que van a seguir por los siglos de los siglos. Es cuestión de hacerles frente con esperanza, con ilusión, de todo se puede extraer alguna enseñanza para avanzar.