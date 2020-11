¿Violencia ideológica?

El debate ahora, del viernes y el sábado, es de qué ideología son los violentos que la están liando en algunas ciudades españolas en protesta, dicen, por lo del estado de alarma. ¿Y qué más da si es de la ultraderecha o de la extrema izquierda? Ah, no, porque la extrema izquierda gobierna y ahora no toca ser violentos y patear a la policía, eso que tanto emociona al vicepresidente Iglesias, ¿recuerdan? El Gobierno tiene que parar con contundencia el triste espectáculo de estos días antes de que la cosa empeore, que empeorará y mucho cuando nos confinen de nuevo, para lo que hará falta un estado de alarma distinto al de ahora. Mañana ya será tarde, así que, ¿a qué esperan? La ultraderecha española ha sido siempre muy violenta y lo sé porque la sufrí cuando a finales de los setenta los trabajadores salíamos a las calles de Sevilla a pedir libertad y democracia, además de pan y dignidad, y los de Fuerza Nueva salían con cadenas y puños americanos para machacarnos. Algunos de aquellos fachas bravucones están hoy en las redes sociales hablando de democracia, ahora que hay un Gobierno de izquierdas, que por cierto no me gusta nada porque esta izquierda de señoritos no me representa. Los que saquearon el viernes Decathlon de Barcelona para salir con bicicletas de montaña y patinetes eléctricos que al rato estaban vendiendo en Internet, ¿de qué ideología eran? Esas imágenes darían la vuelta al mundo en media hora y es justamente lo que más necesitamos ahora: que los inversores vean que además de no tener bajo control la pandemia, algo innegable, tampoco somos capaces de controlar a dos o tres cientos de niñatos que no salieron de sus casas para protestar por el toque de queda sino a liarla porque llevan ya tiempo aburridos sin patear policías, quemar contenedores y partir escaparates. ¿Qué podemos esperar del Gobierno, con lo que se nos viene encima, si el ministro Marlaska no es capaz de lograr que estos grupos antisistemas, sean de la ideología que sean, dejen de salir a las calles a meterle fuego a todo? No es fácil, es verdad, pero en el saqueo de las bicis y los patinetes no vi ni un policía y entraban y salían de la tienda como Mateo por su casa. ¿Qué pasará cuando además de estos grupos “minoritarios”, según el presidente del Gobierno, pero bien organizados, salgan los ciudadanos normales a decir hasta aquí hemos llegado? No va a tardar mucho que eso pase, en cuanto nos vuelvan a confinar, que será pronto porque no habrá otra manera de parar el virus y son ya muchos contagios diarios y bastantes muertos, demasiados para un país casi agotado. ¿Qué sabe el Gobierno que no sabemos los ciudadanos? Que vamos a pasar una Navidad a bofetadas, seguro, posiblemente con los hospitales colapsados y las neveras a media asta. Así que si estos jóvenes “tan preparados”, la “mejor juventud” española del siglo XX, dicen, es lo que saben hacer porque no les dejan organizar botellonas o irse a ensuciar las playas mientras mueren tantas criaturas en los hospitales, está claro que hacen falta otros gobernantes que, además de subirse el sueldo en plena pandemia, tengan los testículos bien encajados en los pantalones.