Estamos como en primavera o lo estaremos, los hospitales se preparan para ello, lo único que parece es que el virus ha hecho más amistad con nuestras defensas. Me han pinchado en el dedo por orden de la Junta y de la universidad y no tengo ni he tenido nada de virus, ha sido una faena artística, mientras hablaba con una sanitaria, la otra a la que le había prestado mi mano entró a pinchar y consumó el estocazo con una maestría sin igual, cuando le pregunté en qué dedo me iba a pinchar -no le gustó el que yo había elegido- me dijo que ya me había pinchado. Fue emocionante. Vuelta al ruedo.

No desayuné antes de ir a la prueba. Yo no, pero mis defensas sí, como me recomienda Actimel. Ya luego me zampé para mí una tostada con aceite y tomate y seguí escuchando esas noticias que te llenan de alegría, ole por España y los españoles, semos los mejores contaminándonos y muriéndonos y eso deberían premiarlo desde la ONU. Y como ya estamos otra vez superando con mucho los 200 muertos a las 24 horas pensé en si nos entra alguna otra enfermedad qué íbamos a hacer, y me acordé de un amigo del alma de la infancia en mi barrio de San Vicente que tiene que ir todos los días a que lo sometan a diálisis y está muy débil y se arriesga porque no tiene más remedio. Una ambulancia lo lleva y lo devuelve a casa. Y me acordé de que hay muchísimas otras enfermedades, de que están acelerando las operaciones más urgentes por miedo a que llegue otra vez la oleada de enfermos de covid-19 y no se dé abasto.

Entonces me dije una vez más aquello de “virgencita que me quede como estoy”, con mis neuras y mis taras que ya joden bastante. La frase se repite hasta la saciedad y me ha dicho Internet que tiene sus orígenes en Sevilla. Verán: el origen está basado en la obra Cuentos de Juan de Arguijo (1617). En esta obra se cuenta la historia de Don Diego Tello, un caballero sevillano que un desafortunado día pierde la visión de un ojo mientras refinaba pólvora. Este caballero oye los poderes milagrosos de la Virgen de la Consolación, por lo que no duda en acudir a su capilla para pedirle que obre el milagro y que recupere la visión de su maltrecho ojo. No se le ocurre otra cosa que untarse aceite de una lámpara que se encontraba en la capilla en ambos ojos, de manera que cuando los abre no ve ni por el bueno ni por el malo, a lo que inmediatamente exclama la frase de: ”¡Madre de Dios, siquiera el que traje!”.

La pandemia no deja de regalarnos descubrimientos y de confírmanos hipótesis. Por ejemplo, ese estudio elaborado en Inglaterra donde se concluye que la política de austeridad ha influido en que hayamos abordado peor la pandemia. ¿Por qué fue esa austeridad? Entre otras razones, porque, en la crisis de 2008 le tuvimos que dar miles de millones de nuestros bolsillos a los bancos que habían consumado un estropicio especulador con efecto dominó. ¿Nos han devuelto la pasta? Ni lo han hecho ni lo harán porque ahora, encima, vuelven a estar en crisis pero por causa de la pandemia y de su sempiterna avaricia. Y, ojo, que el dinero público se dio con la bendición del PSOE y del PP.

Otra de las enseñanzas es la mala educación del español. ¿Qué puede hacer contra eso un gobierno y menos si ese gobierno está lleno de pardillos que no mandaron sus naves a luchar contra ese elemento llamado pandemia, sino que están preparados para las tres cartitas, sota, caballo y rey? Yo no sé los demás países de mi entono, pero España siempre ha sido un pueblo inculto, nunca llegó siquiera al umbral de lectura de prensa que la Unesco consideraba como mínimo para no ser analfabetos en ese campo de la lectura. Y el canal de TV preferido es Tele 5, espectáculo para molestar poco a las células grises.

En Madrid, los de los barrios confinados, menos afortunados por el parné, han convertido el asunto en una lucha de clases y protestan y exclaman o todos o ninguno y el gobierno nacional progre, que vive de decir que defiende a los pobres, pretende cerrar Madrid entera mientras la presidenta Ayuso no desea hacerse impopular más todavía y quiere un cierre puntual. En numerosos ámbitos rurales -donde el virus apenas había hecho acto de presencia durante el confinamiento y días siguientes a su fin- se ha producido una eclosión de contagios originado por nativos y visitantes.

Estábamos mejor encerrados, tocando las palmas y haciendo tonterías, en cuanto las puertas se han abierto, entre un gobierno que no ha sabido organizar el nuevo orden y unos ciudadanos que tal vez no podamos llamarnos así, ha estallado un nuevo desorden. O cambiamos desde ya y mucho más tras la pandemia o que cada uno se salve como pueda y le ruegue a la virgencita que lo deje como está.