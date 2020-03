Virus y postvirus

No hay que ser un genio para imaginar que el virus del pavor va a estar en nuestras vidas por mucho tiempo aunque logremos vencerlo. Como vivencia, ni a niños con capacidad de recordar ni a adultos se nos olvidará jamás. Y esperemos que sólo tengamos que aguantar a éste. La correlación de acontecimientos será, más o menos, la que sigue.

Primero, continuación y crecimiento del mal al tiempo que los medios de comunicación más miserables seguirán machacando con los lamentables retrasos del gobierno; aprovechándose de que la gente está muy asustada persiguen que el día de mañana ganen las elecciones las fuerzas de la derecha en lugar de dejar el asunto para cuando proceda como están actuando hasta los políticos de derechas más sensatos. Pedro Sánchez tendrá que aprender a no ser tan débil y no tenerle tanto miedo al infantilismo de la izquierda ni dejarse llevar por el nuevo catecismo místico que nada tiene que ver con la izquierda, pero ya habrá tiempo para echárselo en cara. Tuvo el valor de enfrentarse con todo el aparato de su partido y ahora le falta para o ser de esa izquierda gritona o ser de la que tomó el camino de la colaboración constructiva con el mercado.

Segundo, fin del mal. Aparición de una crisis grave que ya estaba en ciernes antes de que llegara don Coronavirus; decrecimiento, paro, incremento de la falta de poder adquisitivo, más decrecimiento, más paro, un mundo bancario privado estancado, unos empresarios que necesitan liquidez pero con unos bancos que no se la pueden dar porque o no poseen la suficiente o no hay avalista que respalde a las empresas. Alto al gasto público de todo tipo, más endeudamiento externo, los inversores y los fondos buitres están al acecho, el dinero lo tienen ellos, más pérdida de soberanía porque el que paga es el que manda, necesidad de que la banca pública inyecte dinero, tipos de interés por los suelos o inexistentes, inflación o deflación, redefinición de la UE y de la mundialización en general.

Tercero, gastos adicionales para tratar a los que tuvieron el virus dentro porque la enfermedad puede que no se acabe cuando te digan que estás limpio, deja secuelas. Me inquieta cuando leo en fuentes fiables que tras la curación se ha comprobado que algunas personas –no sé en qué cuantía- resultan con los pulmones dañados en un 20 o 30 por ciento de su capacidad, algo que puede llevar a la fibrosis, el maldito bicho se va o lo matan pero deja su huella y además no es seguro que no regrese a menos que logremos la vacuna y aún así ya veremos.

Cuarto, habrá que investigar de verdad de dónde ha llegado ese virus. A esto lo llaman ser conspiranoide pero es que me suena raro todo el tema, cada vez más raro. Europa muy dañada, pero sobre todo la zona euro. Lo más seguro es que nunca lo sepamos y nos quedemos con la versión oficial. Si ha sido China por un error, a callar porque la gente se volvería contra los chinos residentes en España y China es un manjar demasiado sabroso para el dinero de las empresas españolas y para todo tipo de institución, que no tome represalias contra nosotros. Si, como afirma Irán, ha sido EEUU que va contra ella, a callar también que no se enfade Tío Sam. ¿Que es una pamplina porque en EEUU también enferma y muere gente por el virus? Amigos míos, los Bush hablaron de los irremediables y necesarios daños colaterales y a Julian Assange tarde o temprano lo llevarán al patíbulo. El poder es implacable y mientras más poderoso más desalmado se muestra, es lógico, tiene que protegerse incluso si esa protección se le vuelve en contra. 50.000 millones, reconocimientos gratis por un tiempo y todos contentos.

¿Qué haremos? Aguantarnos, no he visto a la ciudadanía occidental hacer nada sustancial ante ninguna crisis contemporánea. Sí, griterío, pitos y pancartas, pegarse con los guardias, pero eso ya está previsto, en el fondo, eso los refuerza porque les da más legitimidad democrática. ¿Otro mundo es posible? Puede, pero que se lo pregunten a Grecia. O sí, es posible, lo está levantando el mercado, no hay nadie frente a él. Haya o no gato encerrado en lo del virus, los medios harán lo de siempre: ensañarse con los políticos que para eso están y para eso cobran y se arreglan la vida en cuatro años.