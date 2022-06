Viva la Vida se muere. Desaparece el programa en unas semanas

«Viva la vida», el programa que Tele5 emite las tardes de los sábados y de los domingos, se dejará de ver en unas semanas. Todo indica que será así y que la cancelación coincidirá con la finalización de la cadena con la productora del programa.

«Viva la vida» es un programa que, estando en manos de la presentadora Emma García, ha ido de un intento de hacer periodismo verdadero hasta el territorio en el que parecen convivir todos los programas emitidos por Tele5; esto es, zafiedad, inmediatez, superficialidad y escándalo en directo. La semana pasada un colaborador insinuaba que no había libertad para decir según qué cosas y el hachazo de la presentadora fue inmediato. La verdad es que el colaborador, un tal Avilés (este dijo ser periodista sin serlo, realizó movimientos de compra venta que dieron mucho que hablar dado el reguero de deudas que iba dejando el prenda tras de sí, grita sin ton ni son y dice tener exclusivas que ni lo son ni lo serán) se merece un hachazo cada vez que habla. Se le contrató cuando ya se sabía todo esto y eso indica la calidad que se ha buscado por parte de la productora para que los espectadores se deleiten las tardes del fin de semana. A este mismo sujeto, Ana María Aldón le dijo que era tonto. Sin vaselina y sin rodeos. Si yo estuviera en un plató con este tipo se lo diría en repetidas ocasiones, entraría en bucle. En definitiva, en «Viva la Vida» se hace de todo menos periodismo. Y la gran causante de ese desastre es la propia Emma García. No se puede sacar de donde no hay.

No se sabe qué programa será el que sustituya a «Viva la Vida». Pero nos tememos lo peor.