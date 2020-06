Volver al búcaro

A mediados de los 80, cuando Los del Guadalquivir estrenaron aquellas sevillanas del búcaro -”dame el búcaro, que me muero de sed”-, los niños de la época empezamos a sentir que el símbolo doméstico para hacernos mayores no era el primer pitillo, sino saber beber a chorro. Recuerdo intentarlo rodeado de viejos y empaparme todo el pecho, atragantado por el hilo de agua fresca, como de cueva, que se precipitaba mientras no sabíamos exactamente cómo poner la boca. Los abuelos eran expertos en empinarse el búcaro y también la bota, con un gesto acompasado del brazo, la cabeza, la boca y hasta la cadera porque lo relacionaban, de generación en generación, con el instante de solaz tras la dura jornada, o en medio de la misma, en un fugaz descanso que luego se alargaba indefinidamente en esas fiestas colectivas en las que compartir el búcaro o la bota de vino los hacía sentirse felices por el contraste de que aquel día no era un momento, sino que disponían de la jornada completa para el disfrute. Nosotros teníamos interiorizado que no seríamos hombres de veras hasta saber beber en el búcaro.

Pero muy pronto nos azotó esa modernidad mal entendida del agua plastificada. En muchos casos, tuvieron la culpa determinadas gestiones interesadas para traernos el agua de la conchinchina, mala de sabor y con tan escasa depuración que también hubo una época en la que ir a alguna fuente de un pueblo de Cádiz era un modo ecológico, con cántaras reutilizables, de echar el sábado atrás con la familia.

El caso es que nuestros hijos se han educado en la tontería de la botellita de plástico para cada cual, no beberse la leche si no hay cañita -me niego a decir pajita-, y a preferir esos pasteles industrializados que vienen en un envase de plástico que hay que romper para sacar la caja de plástico donde se distribuyen, en envases de plástico individualizados, cada uno de los pasteles que caben en un solo carrillo. Normalmente, cuando desprendemos a uno de estos productos de sus plásticos tras volver del supermercado, hay más volumen de plástico que de pastel. Literalmente.

El Gobierno, no sé si espoleado por las broncas europeas o por ciertas lecciones de la pandemia, quiere acabar con este abuso plastificador de nuestras vidas que está plastificando los oceános y el llamado Ministerio para la Transición Ecológica prepara una ley para volver al búcaro. La idea me parece genial, pero no me imagino a los ministros de Galapagar bebiendo a chorro sin mancharse todo el pecho.

Hoy, con datos optimistas, solo se recicla un 37% de los desechos de plástico en todo el país. Quieren acabar con los cubiertos de un solo uso, los palitos de los globos y tantos microplásticos como añaden al plástico de los detergentes y los productos cosméticos. Quieren obligar a todos los bares a ofrecer agua gratis, del grifo, cuando el niño pida agua. Como es previsible que lo haga setenta veces siete, el camarero acabará diciendo: “Ahí tienes el búcaro”. Y entonces, a lo mejor, recuperamos estos últimos cuarenta años de truncada ecología. Ojalá.