¿Volveré a ver a mi abuelo Manuel?

En España el Día de los Abuelos se celebra el 26 de julio, coincidiendo con el día de Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María. Por tanto, abuelos maternos de Jesús. Mi abuelo materno, Manuel Casado Peña, de Arahal, ocupó el sitio de mi padre, que me dejó con solo dos años de edad, y fue quien me crió. Murió en 1980, con 87 años, y llevo dos o tres años que lo tengo muy presente. Era un hombre de campo, un tío de una vez, trabajador y honrado como pocos. Poco afectivo, eso sí, hasta el punto de que no recuerdo ni un solo abrazo suyo, un te quiero o una caricia. Era más bien un hombre duro, quizá porque la vida lo había tratado con dureza.

Recuerdo que íbamos al campo a hacer cisco y me esforzaba en hacer bien las cosas para impresionarlo y que viera en mí a un buen heredero. No de su fortuna, porque no tenía ni un duro. Quería sus aperos de labranza, sus herramientas del campo: el calabozo, las tijeras de podar olivos, su navaja y la piedra de amolar. Eso heredé de Popá Manué, que así le llamábamos: el tesoro de sus aparejos. Uno de los días que fuimos a hacer cisco me reprochó que no sudara. “Ni siquiera sudas”, me dijo, y me dolió mucho. Entonces, en un descuido me junté saliva en la frente para que viera que me esforzaba, que sudaba del calor de la candela de varetas o ramón. Y no coló; se dio cuenta y me dijo: “Ahorra saliva, que nos queda poca agua en el cántaro”.

No había manera de lograr que se fijara en mí y que valorara mi empeño en agradarle. Un día le dije que lo quería y no sé por qué supuse que era la primera vez que se lo habían dicho en su vida. No se creía el cariño, lo repelía. Creo que a mi madre le ocurría lo mismo y que eso la hacía algo seca y no muy afectiva tampoco. Y supongo que como soy un clon de mi madre, es probable que tenga también ese problema, el de creer que nadie me ha querido nunca de verdad. A lo mejor por eso los echo tanto de menos a los dos, cada día más, quizá porque no son buenos tiempos para el afecto. Mi abuelo, al que quería mucho y del que tengo muchas cosas, era tan duro que creo que me ha servido para afrontar los problemas con entereza y no meterme nunca debajo de la cama.

Popá Manué no pedía nunca ayuda. Era capaz de arrastrarse por la casa por no pedir un simple vaso de agua. Cuando ya apenas se sostenía en las piernas tenía necesidad a veces de pedir algo y le costaba mucho. Un día estábamos comiendo y se dio cuenta que no tenía pan para la pringá. También me di cuenta y lo dejé para ver si por fin pedía algo. Y dijo, entonces, con la boca casi cerrada: “¿Habrá por ahí un pedazo de pan, aunque sea duro, de ayer?”. Qué orgulloso era. ¿Volveré a verlo alguna vez? Ojalá, porque si se murió y se fue sin conocerlo a fondo, o sin entenderlo del todo, ahora entiendo perfectamente cómo era. Popá Manué era como una flor en una piedra. Más que la flor, era la piedra. Pero lo quiero más que nunca.