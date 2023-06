Votar a las derechas sin complejos

De nuevo escucho y leo a medios autoproclamados progresistas hablar de Vox como si fuera las SS hitlerianas y de la unión PP-Vox como algo apocalíptico. Son la voz de sus amos. Las derechas perdieron la guerra del discurso porque ese discurso se simplificó y se fue convirtiendo poco a poco en místico, de manera que hoy, la llamada izquierda, a pesar de su apoyo al aborto y a la eutanasia, está más cerca del Vaticano y de los misioneros que de Marx, Lenin o Stalin. La religión se caracteriza por predicar lo imposible o lo irracional y por tenerle miedo a la ciencia, a la que antepone la creencia. Algo similar le ocurre hoy a la izquierda: camina sobre el dios Pueblo al que le promete un Cielo que ni posee ni se le espera que posea. El asalto a los cielos de Iglesias, como era un imaginario, terminó aplastado contra el suelo. Por su parte, la razón humana mató a Dios, como se sabe.

El discurso de la izquierda ha sido de fácil elaboración. Pero carente de complejidad, de profundidad científica. No es el dios Pueblo quien ha construido el mundo, es el individuo dominante, el homo economicus, el burgués. Y como el que quiere peces se debe mojar el trasero y el que se equivoca es quien actúa, el burgués ha levantado maravillas y miserias. Hasta Marx reconoció las maravillas del burgués, pero como luego la cabra tira al monte y el burgués no era el niño bueno de Rousseau sino el lobo de Hobbes, originó con su buen y al mismo tiempo mal hacer, eso que se llamó proletariado, el Pueblo, convertido en dios por la izquierda. ¿Qué hacer entonces? Destruyamos a la burguesía corrupta, dijeron los progresistas con Marx a la cabeza y luego Lenin, Trotsky y Stalin llevando a la práctica la teoría. Ah, pero Marx no defendía por fuerza la fuerza sino la maduración del mundo burgués que, cansado de sus desmanes, daría paso al socialismo y al comunismo.

Lenin y los demás fueron a lo práctico, pero también a lo más difícil: como había hecho la burguesía desde al menos el siglo XVIII -y sobre todo en el XIX- a la guerra, todo el poder para el progresismo. Y lo lograron entre 1917 hasta hoy. ¿Con qué resultado? ¿Es mejor que el que hoy representan PP y Vox? Que cada cual extraiga sus conclusiones. Yo no me acomplejaría si me dijeran fascista o reaccionario o lo que sea, porque la izquierda aportó buenos momentos, ahora bien, esa izquierda no es la española que se ha dedicado a huir de las complicaciones en las que se metieron Lenin, Mao, Fidel, etc., para centrarse en ideologías estúpidas que, en el fondo, refuerzan al sistema al que dicen combatir.

Personalmente no creo ni por supuesto en esta izquierda de salón, inquisidora y puritana ni en la derecha que para mí es la manifestación suprema de la inmadurez humana. Sin embargo, la izquierda es el deseo, la derecha la realidad. Ni el Pueblo es el bueno ni el Empresario es el malo, hay mucha más complejidad en este asunto. Le diré algo en voz muy baja para que sólo nos enteremos usted y yo: todos somos de derechas porque aquí lo que falta es empatía, un déficit que no lo provoca el capitalismo de la derecha sino que el capitalismo es el humano en acción. No me gusta que esto sea así porque tanto las Salesianas como los Maristas y como el marxismo-leninismo me enseñaron el valor de la empatía. El mundo no es como uno quisiera sino como es, de manera que si usted desea votar al PP o a Vox no se reprima y hágalo, no se pierda en imaginarios izquierdosos que ya ve a la estupidez que nos han conducido. Vote orden y que se entiendan los dos partidos patriotas que ésa es otra.

Habrá que acostumbrarse a un mundo donde el reparto exacto de papeles se ha terminado. Si en lugar de las peleas PSOE-Podemos ahora vamos a tener las del PP-Vox, podemos hacer varias cosas: meternos debajo de la cama, no votar más, refugiarnos en el arte, en el hampa deportivo y especialmente futbolístico. O votar masivamente a un sólo partido para que imponga su dictadura. Pero ya sabe que España no se pertenece: si vota a Vox o a Podemos y los convierte a cada uno por separado en mayorías absolutas, llegará la UE y la OTAN y nos aplicará la doctrina del centenario Kissinger: el pueblo no se puede equivocar.