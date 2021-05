Vox, CGT y el carro de Manolo Escobar

Salí el sábado del Antiquarium de la Encarnación de un acto sesudo y en las escaleras de Las Setas estaban los de la CGT con sus reivindicaciones. No son muchos, pero se nota de sobra su presencia. Como es lógico, están pidiendo mejoras laborales, se supone que ellos ya cumplen con su obligación ofreciéndole a la sociedad la venta de su fuerza de trabajo, como diría Marx a quien, como se sabe de sobra, no le gustaba Bakunin y viceversa. Menos mal que los de la CNT y los de la CGT se reunificaron porque eran pocos y encima se pelearon. ¡Con lo que fue la CNT en su época dorada!

El anarquismo es lo que más se parece al neoliberalismo sólo que desde polos opuestos. Ninguna de estas corrientes ideológicas ve con buenos ojos al Estado pero me parece que mientras que el anarquismo tiene esa mirada utópica y encantadora de no precisar el Estado porque aspira a la madurez total del ser humano, el neoliberalismo no lo quiere para poder hacer lo que le venga en gana con sus prójimos y, en todo caso, que el Estado intervenga cuando a ellos les vayan las cosas mal, una intervención totalmente justificada ya que -dicen los próceres neoliberales- si nosotros arriesgamos y creamos riqueza, nosotros nos podemos equivocar y por tanto para eso tenemos al Estado.

Al lado de las escaleras de Las Setas, en la acera, habitaba una carpa verde desde la que también los de Vox pedían, esta vez, adhesiones y votos. Cuando yo pasé por delante iba cada uno a lo suyo, CGT y Vox, no sé si después se liaría algo pero no hay necesidad, cada loco con su tema -es un decir- y al final cada uno a su casa y Dios en la de todos los de Vox porque supongo que en el caso de la CGT no es lo mismo, en esas casas Dios no es bienvenido, así ha sido siempre, más o menos, ¿verdad? Y sin embargo han aparecido curas anarquistas, me acuerdo del gran Diamantino García que en paz descanse. Diamantino era un ácrata personal e intransferible. Qué bonito resulta que cada cual se exprese y luego que la opinión pública dicte qué se debe hacer aunque se pueda equivocar a los ojos de unos y acertar a los de otros, de esa manera todos nos sentimos metidos en el ajo este de la democracia.

Cuando pasé al lado de la carpa de Vox tenían cantando a Manolo Escobar que estaba buscando su carro. Qué tiempos, emocionalmente los echo de menos, racionalmente murieron y no volverán más como no regresará la juventud divino tesoro. Me acordé de mi madre, ¿a quién no le gustaba Manolo Escobar y sus hermanos en ciertos tiempos, sobre todo ese hermano que tocaba la guitarra y se traía entre manos un meneo de cuerpo de narices? En el mercado de la Encarnación compraba mi madre y también en las tiendecitas de la calle Regina que estaban por detrás del mercado (ya no sé si queda una o dos). Allí estaba el cine Regina también. Supongo que si mi progenitora viviera y viera Las Setas se espantaría. A mí me encantan, todo aquello huele ahora a juventud y gracias a la nueva Encarnación pasamos de la Sevilla visigoda y romana, que muestra el Antiquarium, a la del siglo XXI con Las Setas.

Bendita ciudad ésta que en pocos metros nos ofrece tal riqueza de ideas políticas, sociales, y toda esa historia que vemos y nos hace sentirnos vivos. Os quiero a todos, CGT, Vox, visigodos, romanos..., me dirán que eso es imposible. ¿Imposible? ¡Pero si os llevo a todos dentro de mí y todos tenéis algo bueno! No quiero pensar ahora en lo malo, lo malo somos nosotros mismos. En la sala de actos del Antiquarium había participado servidor de ustedes en un foro que me hacía una pregunta: “¿Otra comunicación es posible?”. Respuesta a la gallega: “¿Otro ser humano es posible?”.