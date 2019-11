Vox, la costura y las mujeres

Creo yo que a mi hija lo que le va a empoderar es lo que hace de lunes a viernes; lo que va a permitir que progrese es ir a clase, terminar sus estudios universitarios dentro de unos años y trabajar en igualdad de condiciones gracias a ese esfuerzo. El mismo que tendrán que hacer o ya han hecho sus tres hermanos. Lo de coser un botón le ayudará a salir del paso si se le cae uno del abrigo de forma inesperada. Solo eso.

Espero que sea feminista como lo somos su madre, sus hermanos y yo mismo. La igualdad comienza por el feminismo esencial. Dice Alicia Rubio, diputada de la Comunidad de Madrid, que el feminismo ‘es cáncer’. ¿Cómo una mujer puede decir estas cosas? Es, por lo menos, preocupante. ¿Cómo se puede votar a alguien que dice estar preocupada a causa del ‘lesboterrorismo’ y del ‘pornofeminismo’? Que alguien le diga a esta mujer y a los que creen que estos mensajes tienen algo de cierto que esas cosas solo existen en su cabeza. Que alguien le diga a la señora Rubio que aunque revista con un catolicismo radical sus ideas siguen siendo un auténtico disparate.

Lamento decir lo siguiente: estamos a punto de vivir en España una explosión de violencia homófoba; un retroceso en las libertades que las mujeres han tenido que conseguir a base de sangre, sudor y lágrimas; lo que ha podido parecer casi exótico durante unos meses ha dejado de tener gracia alguna y se tiñe de peligro. Los inmigrantes son personas, los gais son personas, los sin techo son personas. Las mujeres son personas.

Mi hija estudia. Mi hija se coserá un botón si le sale de las narices y, desde luego, se lo coserá a otro si decide hacerlo en libertad. Mi hija será igual a los hombres mientras tenga las mismas posibilidades. No seré yo el que limite sus capacidades intentando que se dedique a la costura porque eso es cosa de mujeres. No quiero una sociedad en la que las mujeres cosan botones y cambien pañales y los hombres salgamos del trabajo, tomemos unas copas y nos vayamos de putas. Mi hija tiene derecho a vivir en una sociedad justa, igualitaria y libre. Y todos estos que vienen a dar clase de moral pueden ir dando por hecho que somos muchos más los que queremos un mundo feminista. Se acabaron las bromas. Esto hay que tomarlo en serio y no pasar ni una. Nada de chistes, nada de tragar con lo que se escucha para evitar problemas. Si la vida es un problema, coño.