Vox y el paraíso perdido

Escuché y vi el pasado domingo día 8, día de la mujer, el mitin de Santiago Abascal en Vistalegre, en Madrid. Fue bueno, para su gente debió suponer una inyección de proteínas, calorías y anticuerpos que contribuirían a hacerla más resistente al virus de los chinos a pesar de que por lo visto no fuera suficiente. Aquel acto me recordaba a un episodio gozoso de mi vida juvenil que enseguida identifiqué: la Fiesta del PCE en Madrid, a finales de los años 70, cuando la cerraban Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, “Pasionaria”, con sendos mítines. Casi todo, lo que hoy dice el dirigente de Vox y lo que afirmaban contundentes Carrillo y Dolores, es y era mentira, pero con el tono de aquellas palabras te daban ganas de vivir.

Antes de llegar Pasionaria del exilio gritábamos “Sí, sí, sí, Dolores a Madrid”. Cuando yo escuché el torrente de voz que aún guardaba aquella mujer me pregunté cómo habría sido la Dolores Ibárruri de la República, mis padres no eran comunistas, eran personas sencillas, mi padre fue un obrero de mono azul, pero, cuando Franco, me hablaban –por lo bajini- con cariño y admiración de aquella mujer defensora de los oprimidos. En la Fiesta del PCE –un PCE fuerte, influyente, que ya ha muerto- la tuve delante, como tuve delante a la actriz Tina Sainz recitando un poema mío que, proyectado desde sus labios, creí que no lo había escrito yo sino un poeta excelso. En la Fiesta del PCE lo mismo me compré un busto de Lenin que tres casetes con la música de un dúo que en mi niñez no había dejado nunca de escuchar en radios y picús: el Dúo Dinámico, que no eran ni serán nunca “casposos”, igual que en la Feria del Libro de Sevilla de la Plaza Nueva adquirí en los setenta, con Franco vivo, un libro resumen de El Capital, de Karl Marx y hacia tiempo que leía a Antonio Machado. No, las cosas no son tan simples, a los comunistas nos gustaba el Dúo Dinámico y con Franco se vendían libros de Marx y de Machado, dentro de un orden, claro.

Abascal invita a los rojos a acercarse a su partido, pero antes ha puesto a parir al comunismo una y otra vez con las calumnias más insensatas. Sin embargo, ¿dónde está el comunismo? Al igual que, ¿dónde está ETA? No existen, es solo carnaza para su feligresía. Venezuela no es comunismo, Cuba es un residuo sin peligro alguno que va poco a poco girando hacia el mercado, China es el país donde mejor funciona el capitalismo... El comunismo no existe, Podemos no es comunismo, es infantilismo, adolescencia perpetua del joven o la joven que continúan presos en las cárceles de sus imaginarios. El comunismo real, como Vox, ha buscado la felicidad para el humano. Y ha fracasado, como fracasará Vox aunque llegue al gobierno.

Abascal admira a Trump pero se parece más a Putin al que no puede admirar ni aunque lo admire porque entonces tendría que olvidarse de Trump. La solidez que proyecta la figura de Abascal me lleva a unos tiempos en los que creí que las cosas eran mejores que ahora, me lleva al franquismo, a esa época de niñez y adolescencia –vivida en blanco y negro- en la que no había tomado conciencia de lo que realmente era el mundo, aquella época en la que yo no era yo sino que me habían creado y formado otros. Ése es el motivo por el que algunos de los postulados de Abascal me atraen, por tanto, es una atracción más emocional que racional. Comprendo que tiene razón en otros de sus planteamientos, sin embargo, el mundo que me espera con Abascal en el poder sería un nuevo paréntesis en la evolución libre y caótica de la especie, es decir, una involución. Admito que me asquea tanta estupidez y tanta falta de dignidad existente ahora en mi país y en el mundo occidental, pero esto debemos arreglarlo con la mentalidad informe a la que nos ha llevado la Inteligencia Artificial y la muerte de Dios. Nos hemos quedado solos, ya no hay Dios ni comunismo a quien culpar. Y Abascal es sólo un clavo ardiendo al que agarrarse, pero prefiero quemarme en libertad que en el “orden” con este señor que tan bien da el pego pero al que tanto le queda aún por aprender. Yo, que ahora me dedico a pensar libremente, a estudiar y a investigar, sigo sabiendo que no sé nada. Él es un símbolo de lo que tengo ahora por una parte de mi paraíso perdido que se fue para no volver jamás porque la Historia no se repite.