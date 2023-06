Vox y Podemos no son lo mismo, claro que no

Vox y Podemos no son lo mismo. Ni siquiera se parecen; no comparten un solo rasgo ideológico y si alguien piensa que el votante de Vox tiene algo que ver con el de Podemos es que no se ha enterado de nada. La tan cacareada simetría que defiende que los extremistas son igual de populistas es una forma de blanquear una postura ideológica insolidaria, homófoba, xenófoba y contraria a los derechos de la mujer (la de Vox).

Desde Vox se han alzado voces diciendo que es preferible que se muera un hijo a que sea gay, así como quien dice que un ladrillo es más bonito que el otro. En Podemos aceptan a todas las personas que forman el colectivo LGTBI. Así de sencillo. Unos creen que algunas personas son una anomalía contra la que hay que pelear porque son unos enfermos y otros los aceptan sin problema alguno.

Desde Vox se han lanzado campañas señalando a los inmigrantes como la gran lacra de los tiempos modernos. Han llegado a decir que los que se juegan la vida cruzando el estrecho en pateras son, en realidad, un ejército invasor que va llegando poco a poco. Han llegado a acusar a los menores inmigrantes de ser el mayor peligro de nuestra sociedad. En Podemos creen que lo que hay que hacer es acoger y dar una vida digna a las personas sea cual sea el color de su piel y su condición social.

La lista es interminable y las diferencias son abismales. Vox y Podemos no son lo mismo.

Ahora bien, no me gusta Podemos (si me gusta o no me gusta Vox ha quedado bien claro, creo). Y no me gusta porque tienen una idea de parte del mundo muy equivocada. Por ejemplo, los empresarios son el mismísimo diablo y eso es, sencillamente, falso. En Vox dicen creer que son el mismísimo dios, cosa que también es falsa. No me gusta Podemos porque se está con ellos o contra ellos, algo que resulta estúpido puesto que termina generando rechazo. En esto es en lo que más se parece Vox a Podemos. No me gusta Podemos porque desde ese partido se ha invocado la igualdad de oportunidades confundiendo la igualdad con lo que es exactamente lo contrario (no se puede acceder a un puesto público sin una formación mínima que garantice una gestión razonable; el que ha realizado un esfuerzo no puede partir desde el mismo lugar que el que ha estado a la luna de Valencia toda la vida). No me gusta Podemos porque creen ser el último grito en política siendo, en realidad, política vieja y fracasada. Esta lista sería también muy larga.

Pero no creo que sea lo mismo negar la violencia machista o combatirla con todos los medios posibles. No creo que sea lo mismo dibujar fronteras que pensar en que el mundo pertenece a todos los seres vivos que lo habitan. No creo que sea lo mismo. Y, por cierto, tampoco creo que sean lo mismo PP y PSOE. Si manejamos una afirmación peligrosa en los tiempos presentes es que todos los políticos son iguales porque es una falacia que permite a los malos de verdad estar en primera línea como si eso fuera normal.