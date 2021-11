Vuelven los descensos. Mercados, qué esperar para hoy

Los mercados europeos rebotaron ayer lunes, aunque fueron perdiendo impulso a medida que avanzaba la sesión y las subidas fueron muy moderadas. El Ibex terminó con una subida del 0,62% para cerrar en los 8.455,20 puntos y el resto de las plazas europeas tuvieron un comportamiento parecido.

En el Ibex las principales subidas fueron para ACS que se anotó un 2,47%, Fluidra añadió un 2,43%, Amadeus subió un 2,36% y Solaria un 2,29%. En el lado de los descensos encontramos a Grifols que se dejó un 2,53%, Hoteles Meliá perdió un 1,92%, BBVA bajó un 0,90% y PharmaMar se dejó un 0,62%.

La nueva variante del covid, ómicron ha causado y seguirá causando alta volatilidad en los mercados hasta que no se aclaren bien sus síntomas y si las vacunas actuales son o no efectivas. Mientras tanto los distintos países continúan tomando medidas restrictivas a la movilidad. Los expertos comentan que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre la nueva variante del covid, hasta dentro de dos semanas no se podrá tener una información más completa. Los médicos sudafricanos comentan que los síntomas son más leves que con la variante Delta, predominante hasta el momento.

Moderna inyecta una dosis de pesimismo en el mercado después que su CEO admita que el mundo necesitaría nuevas vacunas para luchar contra la variante ómicron. Aun reduciéndose la severidad de infección con las vacunas actuales, las mutaciones de ómicron ayudarían a esquivar la protección actual exigiendo el desarrollo de nuevas inmunizaciones que tardarían 100 días en comercializarse a gran escala. Powell argumentó que ómicron plantea riesgos por los dos lados: Por la estabilidad de precios y también por el empleo, lo que hizo especular un retraso en el endurecimiento monetario. Sin embargo, Biden sembró la confianza afirmando que ningún confinamiento será necesario.

En Wall Street sí que se vio un rebote, el Dow Jones subió un 0,68% hasta los 35135,9 puntos, el SP500 añadió un 1,32% hasta los 4655,27 puntos y el Nasdaq subió un 1,88% hasta los 15782,8 puntos. Destacaron subidas en el sector de la tecnología, las utilities y comunicaciones con subidas en Tesla de un 5,09%, en Google un 2,35% o Nvidia un 5,95%.

Durante la noche los mercados asiáticos han tenido descensos, el Nikkei ha bajado un 1,63% hasta los 27.821,76 puntos, el Hang Seng pierde un 2% hasta los 23.376 puntos.

El oro cotiza a 1.792,80 dólares la onza y la plata a 22,892 dólares. El barril de petróleo continúa su descenso y el WTI cotiza a 67,80 dólares y el Brent a 70,88 dólares.

En el mercado de bonos se resienten las rentabilidades del bono americano a 10 años que se sitúa en 1,472%, el bono alemán a 10 años a -0,34% y el bono español a 10 años a 0,405%.

Hoy estaremos pendientes dl PIB de Francia y de Italia. A las 9:55h conoceremos la tasa de desempleo en Alemania y a las 11:00h el IPC de la zona euro. En Estados Unidos a las 16:00h comparece Powell presidente de la FED, también conoceremos el dato de confianza del consumidor de The Conferencie Board y las reservas semanales de crudo del API.

Los futuros europeos vienen a las 08:30h muy bajistas, el Ibex pierde un 1,80%, el DAX un 1,72%, el Eurostoxx se deja un 1,99%, el FTSE100 un 1,22%, el CAC40 baja un 1,65% y el Italia40 pierde un 1,70%.

La volatilidad se adueña de los mercados hasta ver el alcance de la nueva variante del virus y cómo afectará a la salud y a la economía.