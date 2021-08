Wifredo Espina, el olvido presente

Wifredo Espina, una institución del periodismo catalán y español, me ha enviado un libro de memorias –que no sus memorias completas- bajo el título Quan volien silenciar-me. Memòries d’un periodista inconformista (Pagès Editors). Recibir una obra dedicada por un periodista que en tiempos de absoluto silencio franquista de posguerra no se plegaba a los dictados oficiales es todo un honor para mí, mucho más si en el texto se citan diarios por los que yo he pasado como corresponsal en Andalucía, por este orden: Mundo Diario, Diario de Barcelona y La Vanguardia, gracias a los cuales ingresé mis primeros dineritos como periodista, lo que en no pocas ocasiones me posibilitó pagarme la matrícula de mi carrera universitaria y tener así el orgullo personal de no depender de mis padres y permitirme alguna que otra licencia entonces –años 70 y primeros 80- al alcance de pocos jóvenes de mi edad. En aquellos tiempos este hecho poseía un enorme valor identitario como persona “libre”.

Wifredo Espina nació en Vic (Barcelona) en 1930 y a estas alturas se niega a aceptar que la palabra jubilación proceda de júbilo porque para él la vida continúa con sus luces y sus sombras y se sigue sintiendo un periodista y una persona en cierto sentido contradictoria o que encierra en su interior una especie de bipolaridad que a mí me parece que puede ser el estado de sabiduría al que dice Benedetti que todos llegamos con los años, irremediablemente. ¿Qué es eso de que sea un júbilo no poder o que te digan usted ya no sigue trabajando cuando el trabajo y Wifredo Espina son o casi son la misma persona? Comprendo a Wifredo porque estamos en la misma onda.

El libro de Espina yo lo consideraría bajo tres temáticas muy generales enlazadas entre sí: los aspectos más cotidianos y personales, su carrera periodística y su estrecha relación con el mundo universitario. Vic es una ciudad “célebre” por su niebla. Espina empieza por decirnos que no sabe si el día que nació estaba o no su ciudad cobijada en la niebla. Su nombre no es un pseudónimo sino un deseo firme y acaso irrenunciable de su padrino –otro punto de contacto que tengo con Wifredo, con mi padrino, valenciano, me ocurrió lo mismo- que se empeñó en que se llamara así en recuerdo de Guifré el Pelós, el personaje histórico a quien se le suele asignar el inicio de la construcción de Cataluña y el nacimiento de la señera, según recoge el libro.

Impresionantes son los pasajes en los que Wifredo Espina narra cómo las bombas de la guerra civil caían a veinte metros de su casa, estando su madre enferma en la cama y, aun así, tenían que buscarse un refugio que la familia misma había construido con enseres extraídos sobre todo de la pequeña fábrica de embutidos de calidad propiedad de sus padres, fundada en 1911. Otro momento impresionante para el lector aparece ya cuando Wifredo está casado y su hijo mayor, Martí, con tres años, muere accidentalmente al caer de una bicicleta de tres ruedas que le regaló su propio abuelo. Wifredo se casó en 1961 con Maria Dolors Pahí y tuvo cinco hijos, tres niños –Martí, Josep Maria y Wifredo- y dos niñas, Yolanda y Blanca. El tercer percance que destaco es el accidente de automóvil que sufrió nuestro protagonista en 1971 que casi le cuesta la vida y le ha dejado secuelas físicas y psíquicas.

El aficionado, amante, estudiante o profesor de periodismo tienen en el libro de Espina la oportunidad de conocer el oficio, sobre todo en sus interioridades, eso que el gran público no sabe. Wifredo Espina dedica páginas especiales a su gran amor periodístico, El Correo Catalán –en el que colaboraba Josep Pla-, esboza su paso por Madrid, su regreso a Barcelona, los quebraderos de cabeza que le supuso la sección libre de opinión que fundó, hasta el punto de que recibió amenazas de muerte en llamadas telefónicas a su casa en las que, desde las filas falangistas, amenazaban con cortarle las piernas. Espina conoció a Felipe González, Alfonso Guerra, Jordi Pujol –que no sale bien parado en el libro por entrometerse en el oficio del periodismo-, Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, entre otras muchas personalidades como fue el caso de Manuel Fraga que, siendo ministro de Información y Turismo, lo llamó a su despacho para tirarle de las orejas y decirle que podría terminar con su carrera.

Si afirmamos que Wifredo Espina fue un periodista contestatario –en su primer periódico, Ausona, pretendió que le quitaran el yugo y las flechas de la portada- tal vez estemos escribiendo una redundancia, en realidad lo decimos porque no abunda la disidencia libre en la profesión. Todo periodista debería ser libre y contestatario, a Wifredo Espina le decían que cómo es que siendo un periodista político no se había metido en política y el ofrecía, entre otros argumentos, que no sabría obedecer una disciplina de partido y que el periodista debe ser un estudioso y un observador imparcial para poder escribir aquello que le pareciera digno de ser resaltado o denunciado. Por tanto, el periodista debe huir de los males que él ve en la actualidad en el periodismo: la espectacularización, la frivolización de los acontecimientos y la coacción a la libertad de opinión ya que considera que la democracia actual es el fruto de una constitución con un alto grado de incoherencia.

De todas maneras, he dejado para el final el broche de oro de que a Wifredo Espina le debemos que la constitución de 1978 contenga en su artículo 20 la libertad de prensa en general, con especial mención al secreto profesional. Espina había estudiado derecho y periodismo y aprovechó su cargo como directivo de la Asociación de la Prensa de Barcelona para entregar sus propuestas sobre el citado tema a los políticos Roca Junyent, Solé Tura y Martín Toval.

En el terreno universitario Espina fue impulsor clave del Centre d’Investigació de la Comunicació (CEDIC) y del actual INCOM (Instituto de la Comunicación), dos instituciones básicas en las indagaciones académicas en Comunicación y Periodismo. Mis colegas los catedráticos y profesores Miquel de Moragas, Josep Gifreu, Charo de Mateo, Daniel E. Jones, Manuel Pares i Maicas, Josp María Casasús, Bernat López, Llorenç Gomis, entre otros gurús de la academia, han alabado su trabajo y/o trabajado con él. El catedrático de la Universidad Complutense y referencia indispensable en redacción periodística, José Luis Martínez Albertos, llegó a afirmar que había inventado un nuevo género periodístico y que era el comentarista catalán que leían los ministros en Madrid.

A pesar de todos los logros que he esbozado mínimamente, Wifredo Espina se declara insatisfecho por todo lo que no ha podido hacer y cree que es alguien olvidado. La democracia ha sido cruel con no pocos de los que la hicieron posible. Pero aquí estamos otros que no dejaremos nunca de lado a quienes, como Wifredo, han conseguido que muchos, como yo mismo, estemos expresándonos hoy con libertad gracias a personas como este maestro de la vida, el periodismo y la universidad.