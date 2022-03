Y ahora que hable Putin en el Europarlamento

Escuché al presidente de Ucrania hablar por videoconferencia para el Parlamento de Europa. Resiste el tío y su pueblo como unos jabatos al gran ataque ruso, algo de admirar teniendo en cuenta unas fuerzas y otras. Los rusos cuando eran soviéticos se encontraron con las resistencias del pueblo afgano en una guerra que ni en diez años ganaron sino que perdieron casi al tiempo que se desintegraba la URSS. Allí nacieron movimientos yihadistas que aún viven. Y ya sabemos lo que le ocurrió a EEUU en Vietnam con un síndrome que aún les dura y lo que queda. Es decir, que todavía existen David con certeras piedras que golpean la cocorota de Goliat.

El David Volodymyr Zelenski nos conmovió a todos contando los niños que han muerto a manos de los rusos. Como buen hombre fiel a EEUU, largó un discurso breve pero lleno de contenido, bien asesorado. Quiere entrar en la UE y será bienvenido cuando la guerra termine si no gana Putin. A mí me parece un hombre más para la OEA (Organización de Estados Americanos), controlada bastante por EEUU, que para la UE, pero bueno, en la UE no sobra. Por el momento, sin ser de la UE ni nada parecido le dieron voz en la Eurocámara.

Ahora tocaría escuchar a Putin. Es que resulta que yo soy periodista, científico social y profesor universitario de una universidad pública, se supone que con libertad de cátedra y creo que tanto mis alumnos de periodismo como yo tenemos derecho a eso tan raro que se llama contraste informativo. Además, todavía me parece que pertenezco a un país que se declara plenamente democrático cuando esos que se asignan a sí mismos el papel de profesores en Pureza Democrática Internacional, le dicen que no lo es del todo o que ha bajado en el ranking.

Más claro: yo no soy un vocero de nadie, no tengo por qué creer a pies juntillas lo que diga un Zelenski apoyado por los poderes mundiales. Ya sé lo mal que lo está pasando, ya me imagino los muertos inocentes en su país, los exiliados, la destrucción en general. Aunque lo parezca porque no sigo la corriente, no soy de piedra. Es una guerra, han invadido su país como EEUU ha invadido decenas de países sin sufrir sanción alguna sino la comprensión y hasta el silencio de Europa y demás aliados. En 1998, Clinton, unido a Inglaterra, lanzó uno de sus bombardeos contra Bagdad, sin permiso de la ONU, como Putin ahora, ya se sabe que el Consejo de Seguridad de la ONU es un cero a la izquierda igual que las resoluciones de la ONU, que se lo pregunten a los palestinos y a los saharauis.

En aquella ocasión, 1998, EEUU se convirtió en dueño de la comunicación mundial. La CNN y demás majors estadounidenses, y la BBC, entraron en todos los hogares y lugares europeos, aquello parecía el Gran Hermano mundial justificando una acción y afirmando lo de “Dios bendiga a América”. Aquel bombardeo fue especialmente terrible para la población civil. Lo tengo todo grabado, mi impotencia como estudioso y como ciudadano fue total, los medios europeos no existían o estaban callados, sólo recuerdo a Canal Sur TV que se puso en contacto con el embajador de Irak en Madrid, no sabíamos nada de lo que ocurría bajo aquellas bombas lanzadas justo cuando se debatía en las cámaras de EEUU la continuación o no de Clinton como presidente por el caso Lewinsky.

Hubo un tiempo en que los periodistas de Chicago hicieron célebre entre la profesión una frase (otros dicen que pertenece a un jefe de sucesos de la agencia neoyorkina City News): “Si tu madre te dice que te quiere, contrasta”. Esto es: hay que comprobar hasta eso. Y si hasta el más vil de los criminales tiene derecho a que lo defienda la justicia en un estado de derecho, ¿por qué Putin no va a poder hablar en la Eurocámara como ha hecho Zelenski? Es que resulta que de este conflicto se van a derivar serios problemas no para Rusia, que los merece por no seguir insistiendo en la vía diplomática, sino para Europa que puede ser la verdadera perdedora en el conflicto. Para Europa en general y para España en particular. Y yo quiero saber no sólo la opinión de Putin sobre esto y qué pide para que termine la conflagración sino la opinión de otros expertos acerca de lo que voy leyendo en unas y otras fuentes. Es el Parlamento de Europa, no el parlamento de Zelenski, yo creo que ambos nombres, Zelenski y Putin, tienen bastante de europeos.

Y ya está, con este artículo doy otro motivo más para que nunca me den esos premios que pululan por ahí. Ni falta que me hacen, con que me dejen expresarme libremente en este rinconcito me doy por satisfecho. Lo que no pienso ser es una víctima de la propaganda que sufrimos, pero eso ya lo seguiré ampliando otro día.