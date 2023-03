Y cuando suena Sevilla

Entre las obligaciones escolares y tareas extra escolares, su derecho y deber de ser un niño feliz, esto es, jugar como un niño y divertirse como un niño, suma sus escapadas a la priostía y los ensayos de Santa Genoveva,a los cultos del Cautivo, o con su amigo Pepe, a compartir experiencias en las 7 Palabras, y todo para caer rendido cada noche soñando con ser uno más en su cofradía del Tiro, y es que del Tiro, aunque tú que me lees no lo sepas, del Tiro somos todos.





Los demás, hacemos lo que podemos, que es verlo disfrutar, resolver sus dudas y que siga creciendo desde la inquietud y la curiosidad. Nada ha sido forzado en su afición, por eso es puro y verdadero, porque lo vive desde la inocencia y la ilusión.

En tan sólo un quinquenio, Gonzalo ha tenido tiempo de limpiar plata, ver meter riñones o mandar a los Villanueva. Ha escuchado “ Al que yo bese” en su barrio y sones macarenos por Pasión de Linares.

Ha salido de nazareno y en la extraordinaria de su Virgen de las Mercedes. También la Cruz de Mayo del Tirolínea lo tuvo en sus filas. Y de todo se queda con la copla. Aprende , curiosea, pregunta , aunque acto seguido coja el balón, cante el himno del Arrebato o se ponga los dibus mientras devora un trozo de pizza, ya con la mente puesta en la que va a ser su Semana Santa más especial, sin líos de horarios o itinerarios, pero con un doble compromiso donde no quiere fallar, pero sobre todo, donde sabe que va a disfrutar.

El próximo Viernes de Dolores sale la cofradía de Gonzalo, la hermandad del sentimiento y la emoción. Habrá un Cecop escolar, no me cabe duda, para que la chavalería de su cole disfrute de su procesión, pero como tú, Gonzalo, ninguno.

Ha asumido con responsabilidad comandar la cuadrilla del pasocristo calasancio, ser su voz y los ojos de sus amigos. En él confían como lo hacemos todos los que lo queremos, incluido su profesorado que - por si fuera poco - le ha encomendado el Pregón.

Pregonar la Semana Santa , bajarse del atril, y mandar su cuadrilla. Para que luego me cuente mi queridísimo Javi Bonilla ( Delegado del Domingo de Ramos, capataz y ex HM del Tiro) que no le da la vida. Javi, por favor...

Lo que más le preocupa “ es que me tengo que aprender muchas cosas”

Lo que más le gusta “ es ser el capataz”

Su frase favorita “ Y cuando suena Sevilla”

¡Que suene Sevilla!

Dios te Salve Sevilla, llena eres de ilusión.