¡Y dale con las lentejas!

Al señor Rufián le ha dado por comparar la reforma laboral con las lentejas. ¿Qué tendrá este fámulo contra las lentejas? ¿Llevará dentro de su cerebro una tara de cuando era más chico porque aún no ha crecido al menos de mente?, ¿le obligaría la madre a comer lentejas a la fuerza? ¿Llevará ése y otros traumas clavados en su subconsciente y todo eso le ha originado un encabronamiento que saca en forma de independentismo converso y de lentejas?

A mí este muchacho me recuerda a los mitineros de mis tiempos universitarios. Cuando interviene en comisiones parlamentarias y saca sus papelitos y sus fotitos para supuestamente demostrar lo mala que es la derecha del PP parece como si el mozo sintiera un orgasmo periodístico y tuviera en sus manos los papeles del Pentágono. Por supuesto le rebaten de inmediato con facilidad pero él ya ha hecho el número del día y ha contentado a sus fans.

El tema de las lentejas no es “o las tomas o las dejas”, ésa es su versión particular nacida de su probable animadversión a tal alimento. Lo que a mí me decía mi madre -y eso va a misa- cuando siendo niño le preguntaba qué hay de comer, era textualmente: “Lentejas, si las quieres las comes y, si no, las dejas”. “Si las quieres”, no había obligación de quererlas, querer implica no querer, de ahí que nadie le imponga nada a este púber de la política, ya está bien de armar jaleo, si no quiere reforma laboral que siga con su independentismo que para eso tenemos a un presidente que se las sabe todas. En el extranjero es el hazmerreír pero en España, ay en España, cómo juega el tío con unos políticos y con otros, se nota que estamos en la sociedad líquida, como nadie tiene trazada una línea clara de actuación -menos Vox y ya la irá soltando- a río revuelto, ganancia de Sánchez. Ayer pacta con ERC y el pequeño Rufián, hoy con Ciudadanos, mañana va y le dice al mentado Rufián que Chanel va a cantar en catalán en Eurovisión y ya vuelve a tener el voto del mitinero para otro asunto. Sánchez pesca votos mejor que Franco pescaba truchas y otros peces grandes que daban la vida por España.

Ya me gustaría a mí que en el planeta todos los días cientos de millones de personas se comieran un plato de lentejas, chorizo incluido, el que quisiera. Mi madre afirmaba que tienen mucho hierro, en Mercadona venden unas lentejas ya hechas que están riquísimas, en contraste con las paellas que sí, se pueden comer, pero no son paellas, arroz seco y ya vale con eso. Ni siquiera llevan chícharos garrofón que es uno de los elementos básicos de la paella...

¿Qué nos ofrece Rufián con la independencia? Lentejas ortodoxas, a la fuerza, lentejas nazis: o las aceptas o las aceptas, no hay más. El señor Illa ahí está, mudo, con esa cara de pena que, hasta Mariano Medina, que en paz descanse, parecía unas campanillas a su lado. Pues ahora el caballero Rufián, vecino de la playa de Barcino, se queda sin peto y sin respaldar y se va a tener que comer el plato de lentejas de la reforma laboral, ERC no es el centro del universo ni con Sánchez en la Moncloa. Además, cuando Rufián logre la separación, me parece que le va a pasar como al niño de Gandía pero en lugar de con garbanzos con lentejas. Va a tener que comer lentejas todos los días porque a ver de dónde va a sacar la pasta gansa que vale ser independiente, no hace falta que España le robe, ya se lo ha llevado casi todo el insulso gasto público en catalanidad y la familia Pujol que sólo ha dejado un saco de lentejas para Rufián y los suyos y suyas. Y suyes.