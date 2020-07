Y después de Sánchez-Iglesias, ¿qué?

Si me tengo que creer lo que me dice el ejército de medios de comunicación críticos con el gobierno Sánchez-Iglesias, empezando por dirigir esas críticas, insultos (“legalizados” por Iglesias), vejaciones y calumnias contra los propios cabezas del llamado gobierno social-comunista, tengo claro que son un par de monstruos luciferinos que todo lo hacen mal, desde levantarse con el pie izquierdo hasta echar una meada. Ya está, no insistan, está claro y hasta yo mismo he denunciado -desde otra posición, desde luego- que esa coalición tiene de izquierda lo que yo tengo de hitita o de cirineo de Jesús de la Pasión, si hablo en tono sevillano de la Sevilla clásica.

La izquierda nacionaliza, la izquierda y la misma derecha. Además de subsidiar a la gente, invierte y se la juega creando un gran sector público y/o inyectando miles de millones para crear empresas públicas y puestos de trabajo y para ayudar a grandes empresas privadas, que mucho desenterrar a Franco pero el sector público de Franco se asemejaba más a un régimen de izquierdas que lo que hay ahora y el Fuero del Trabajo y el de los Españoles, en algunos de sus pasajes, se podía confundir con un texto marxista, igual que puede ocurrir con algunos textos periodísticos de esos medios tan anti gobierno social-comunista.

Algunos de tales medios son: El Mundo, La Razón, Libertad Digital, El Español (algo menos), Periodista Digital, Ok Diario, 13 TV, Antena 3, Hispanidad, Es diario, Abc (con mayor profesionalidad), la COPE... Muy bien, suponiendo que todos tengan razón, ¿no es hora ya de dejar las críticas destructivas y pasar a las constructivas?

A ver, el mal de fondo es el postmodernismo y el pensamiento débil, no es el socialismo ni el comunismo ni la pandemia, esa catástrofe viene que ni pintada para utilizar a los miles de muertos contra los que gobiernan pero me temo que estuviera quien estuviera en Moncloa el resultado hubiera sido similar y ahora serían los medios de la otra acera los que estarían con el discurso de los actuales supuestos defensores de la patria, esto es: El País, la SER, La Sexta, TVE, El Diario.es, Infolibre, El Plural, La Última Hora, Kaos en la Red, etc.

De pena, pero así es, cada medio busca que sus receptores lean y vean y escuchen aquella parte de la verdad que les interesa a sus psiquis escuchar, la realidad completa con todas sus aristas es asunto de científicos, filósofos y librepensadores en general.

Pedro volvamos a lo que hay: un gobierno tachado de social-comunista que quiere controlar los medios y acabar con las libertades en España, según los medios patriotas. Si es así, hay que quitarlo de la circulación y si nos atenemos a la fórmula de las elecciones que es la que nos hemos dado, ¿qué es lo que tenemos en la otra orilla?

Lo penúltimo que conozco es que Pablo Casado le dice a Pedro Sánchez, tras la entrevista que el presidente le concedió a Corriere della Sera en la que afirmó que nunca estuvo en su cabeza pactar con el PP, que Sánchez es un mentiroso y que no atiende las llamadas del PP para haber consumado un gran consenso nacional, como en Alemania, supongo. Sánchez no quiere hacerlo “porque así es como desapareció el PASOK”. Muy bien, Pablo Casado, entonces, olvídate y os unís con Vox y con Ciudadanos, y Vox y Ciudadanos con vosotros, y todos juntitos le ofrecéis a los españoles una salida con medidas concretas, realistas, atractivas y comprensibles, con el aval internacional.

Pero tampoco tú quieres, ¿verdad Casado?, ¿verdad Arrimadas?. Y tú, ¿Abascal? Casado, ¿tienes miedo de que te engulla Abascal? ¿Tú también, Arrimadas? Si es así, ¿por qué no lo va a tener Sánchez de que lo engulla el PP y el histórico PSOE desaparezca?

A mí me parece que sois todos una casta de indeseables -gobierno y oposición- que buscáis vuestra supervivencia y vuestros escaños, perseguís que vuestras “tribus” sigan ahí, mamando del bote, porque apostar por España puede suponer, en efecto, la extinción de alguno de los brazos de la casta que habéis formado, de ahí que la expresión popular “todos son iguales”, no vaya tan descaminada. Mientras, los medios de comunicación caen en la trampa del periodismo batalla, tal vez porque ni han sido ni son libres.