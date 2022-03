Y la ‘Leti’ no estuvo en Sanlúcar de Barrameda

Un viejo cronista alemán, Erich Lassota, escribió que había dos ciudades en Sanlúcar de Barrameda.

Hablaba de una alta donde radicaba el Palacio del Señor (con mayúsculas) y otra baja, a orillas de la desembocadura del mar, que ahora el alcalde de Chipiona sitúa junto al siempre venidero Museo de Rocío Jurado, que ya no sé cuántas primeras piedras de él se han puesto.

Tal era la fuerza de esa urbe, que incluso intentó independizarse al modo de Portugal y de Cataluña en 1.714, pero fue reprimida por los Borbones, los cuales le retiraron beneficios impositivos varios establecidos en las Ordenanzas ducales para el comercio. Desde entonces, no fue la misma y hasta alguno dice que la acedía fue maldecida para siempre con el calificativo “de fango”.

Sanlúcar tuvo alcalde comunista y republicano, y como todas las que una vez fueron rojas, mantuvo un punto libertario en sus árboles y en sus gentes, algo así como la Barcelona de Ada Colau (la historia más prodigiosa de la democracia española) o la Córdoba de Julio Anguita (cuánto se le echa de menos).

El viernes pasado, Felipe VI (Jordi Pujol nunca lo llamaba por su nombre, que siempre consideró una provocación del Emérito -ahora nacionalizado saudí-) recorrió los aires difíciles de aquella tierra donde naciera la Duquesa Roja.

Visitó el Ayuntamiento, en el barrio Alto, y pasó de largo, por aquella Casa donde morara Luisa Álvarez de Toledo, ahora “okupada” por sus hijos, a los que su madre se negó a recibir en su agonía, recién casada con Lilliane, quien mantuvo y preservó su memoria, trayendo a predicar en él a Trevijano o a aquel Embajador defenestrado de El Vaticano por Felipe González, bajo el pretexto de haberse divorciado, y de nombre D. Gonzalo Puente Ojea.

La “duquesita”, la llamaban los sanluqueños. Pagó con cárcel por protestar por las ayudas que nunca llegaron a los agricultores damnificados por las bombas de Palomares en Almería, donde -a pesar de la foto en blanco y negro- no tuvo redaños de bañarse ni Fraga...

Pero hoy quien me dicta este artículo es mi Mari. Me dice que pregunte que por qué no vino la Leti. Que, entre huelgas de transportistas, tiendas vacías, a ella y a sus amigas les costó un mundo encontrar pamelas para la ocasión y que encima, la calima del Sáhara -entregado por Pedro Sánchez- las ha dejado inservibles para la inminente Feria de Abril. Parece que retornamos a la Andalucía de Manolo Barbadillo, cuando el pueblo donde hace cola –un lujo su manzanilla- es frente a La Gabriela; y desterramos bolsas de plástico donde siempre reinaron talegas.

Así que ruego a Puig de la Bellacasa (que tanto sabe de la Casa Real) que informe por qué no estuvo la Leti.

Y es que mi Mari dice que a ver si al final a Doña Letizia no la van a apodar Chochodoro, como aquella sanluqueña que casara con viejo riquísimo y apenas llegara para acompañarlo en su último paseo por el vetusto cementerio de cal blanca, sí ese rodeado ahora de gasolineras low cost (vaya sarcasmo) y cadenas de hamburgueserías exiladas de los aledaños del Kremlin.