¿Y los que hicieron a Franco, Franco?

Bueno, pues ya sabemos que Gonzalo Queipo de Llano se va a quedar en la próxima Semana Santa sin ver en primera línea a la Macarena saliendo a pasearse por las calles hispalenses. Ahora habrá que cambiarle el nombre a la Hermandad de San Gonzalo, a la parroquia y al barrio. Así son en nuestros días las medidas revolucionarias de la izquierda, ¡qué miedo deben sentir “los ricos”! En estos momentos, se nota que había en medios de comunicación progubernamentales la consigna de darles a los receptores “Café, mucho Café”, que era lo que le dieron a García Lorca en Granada pero al estilo fascista, el café de ahora no significa lo que quería decir en la guerra civil cuando decidía el bando franquista fusilar a alguien: Camaradas Arriba Falange Española (CAFÉ).

Ian Gibson acusó en su biografía de Lorca a Queipo de Llano de haber ordenado el fusilamiento del poeta y dramaturgo español. Según Gibson, Queipo, en conversación telefónica, habría dicho la frase clave «dadle café, mucho café». Leo en la Red que, de esta conversación, sin embargo, no existe constancia documental, conservándose únicamente el testimonio del telefonista de la capitanía de Sevilla, relatado posteriormente a sus parientes. La frase clave escondería el acrónimo «Camaradas Arriba Falange Española», grito usado tras los fusilamientos llevados a cabo por los milicianos de la Falange Española.

El Café de ayer -y supongo que el de días sucesivos- consistió en fusilarnos a noticias sobre la exhumación de Queipo y otros -que es un detalle relevante aunque tardío- a costa de sacrificar lo importante y lo urgente, eso se deberá a que el asunto de la crisis provocada por Estados Unidos al utilizar a Ucrania para frenar a Rusia y a Europa, aun a costa de dañar a sus propios ciudadanos, se está saldando con esas otras medidas “revolucionarias” de regar a los españoles con la caridad derivada de unos Presupuestos Generales del Estado “extraños”, y del parné de la UE. Arreglado el asunto del bolsillo -o en fase de arreglo- toca ahora, durante lo que queda de año más 2023, sacar al fascismo nuevamente y ponernos a todos en ese bando si es que discrepamos de esta estrategia de pitiminí.

Queda, sin embargo, algo crucial. ¿A Franco qué le pasó? ¿Se despertó una mañana y dijo: voy a montar una guerra civil? Suponiendo que así fuera, necesitaría el apoyo de alguien, no hay ningún dictador fascista que haya llegado al poder por sí mismo, al dictador lo coloca ahí una estructura de poder desde los tiempos de Roma. ¿Quiénes hicieron que Franco fuera Franco y se mantuviera como Franco hasta su muerte en la cama? Los apellidos ilustres se saben, ¿a esos nada?, ¿con esos no se atreve la progresía barata que nos gobierna y que le ha hecho a la izquierda más daño que la derecha misma? No hay texto (Franco, Hitler) sin contexto (quienes los auparon al poder). Llegar al contexto y exigirle al menos que dé explicaciones o que pida perdón es demasiado, ¿verdad? Lo de ahora de desenterrar muertos lo debería haber hecho Felipe González entre 1982 y 1996 que es el periodo en el que estuvo en el poder. Se deduce por tanto que lo que planteo sobre el contexto lo dejamos para dentro de otros cuarenta años. El número 40 va a ser célebre en España: Los 40 de Ayete, 40 años de Franco, 40 años sin Franco hablando de Franco, 40 años de la victoria de Felipe González y su cambio, Los 40 Principales, Te canto las 40.

Tengamos paciencia, que dentro de 40 años nos contarán muy bien por qué Franco fue Franco, ahora vamos a contentarnos con desenterrarlo a él y a sus camaradas más cercanos por orden de quienes no ganaron la guerra en el campo de batalla y pretenden ganarla en los despachos cuando los papeles de aquel conflicto están ya en la nave del olvido y la gente más consciente se pregunta cuándo van a tener todos los españoles sus necesidades elementales dignamente cubiertas sin limosnas ni subvenciones.