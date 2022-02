Y luego nos quejamos de los políticos

Los políticos no son más que una representación de la sociedad. Por eso los hay de todas las clases.

Pedimos la factura sin IVA, pero el ladrón es el político. Fotocopiamos en el trabajo los deberes del niño, pero el corrupto es el político.

En mi barrio hay un personaje que me llama mucho la atención y que me ha ‘inspirado’ a escribir esta ‘Ojana in Excelsis’.

Todos los días lo veo a primera hora pedir su vasito de anís y su café en el bar de al lado. Entra en el estanco y se compra un par de cajetillas de tabaco. Tras estas dos cosas, el hombre marcha a su lugar de trabajo a hacer sus ‘ñapas’. Sobre medio día está ya con su cerveza. Si la cosa se encarta, empalma con los cubatas de la tarde.

Siempre he pensado que le iba muy bien, porque para mantener esos vicios, uno tiene que tener dinero. Entre las bebidas y el tabaco, mínimo se le van 20 o 30 euros al día. Ya les digo, echa más horas en el bar que una de las sombrillas.

Lo que más me impresionó fue encontrármelo un día saliendo del comedor social San Juan de Dios cargado de bolsas llenas de comida.

Me parece de las cosas más rastreras que puede hacer alguien. Si tiene este hombre dinero para cogerse una papa día sí y día también, puede usar esos euros en comprar comida y dejársela a otra familia que la necesite de verdad.

Quizá esté exagerando y no tenga importancia, pero conozco gente que tiene la nevera vacía y lleva sin ir a un bar años porque no se lo pueden permitir. Y decir bar es lo mismo que hablar de ropa nueva, un viaje o un capricho.

El político se lleva dinero porque es lo que tiene a su alcance, pero el ciudadano de a pie busca beneficiarse a su nivel. El día que dejemos de hacer fotocopias, pedir factura o no llevarse las mascarillas del trabajo, lo mismo nos pareceríamos más a un país nórdico de esos tan ejemplares. Les diré un secreto: lo ejemplar no es el país, son las personas que lo forman.