¿Y si el mundo acabara con Putin?

Han dicho algunos expertos en guerras que la de Ucrania puede durar años. Solo imaginarlo te deja sin fuerzas ni para respirar y piensas, como yo anoche mismo, que el mundo podría parar esa guerra machacando a Putin, acabando con él como sea, porque es un monstruo y cuando acabe con Ucrania pensará en otras conquistas y no parará hasta acabar con Europa, o con el mundo entero. Rusia es una potencia militar pero no económica y como ya apunté al inicio de la invasión esta guerra se le va a atragantar y puede ser su tumba.

Si a pesar de ser el presidente de una potencia militar aún no ha sido capaz de someter a los ucranianos, es que algo le está fallando y a lo mejor es el momento de que el mundo lo machaque, que acabe con él. No es algo fácil sin poner en riesgo al mundo entero, por la posibilidad de una tercera guerra mundial. Qué hacemos, entonces, ¿seguir viendo cómo destrozan ese país y matan a todos los ucranianos que no han huido?

Europa le ha dicho a Ucrania, defiéndete tú que yo no puedo defenderte. Puedo darte armas, medicamentos, dinero, comida..., pero tu vida depende de ti. Es como si viéramos a un monstruo de 300 kilos aplastando a un enclenque de 30 y solo le ayudáramos dándole palos, piedras o hachas para que se defendiera del monstruo. ¿Y por qué no acabamos con el monstruo? Putin es un peligro y el mundo se tiene que defender de los peligros que nos amenazan a todos.

Que los humildes ucranianos le estén plantando cara al monstruo y Europa no pueda hacer nada, es una puñetera mierda. Búscate la vida, no eres del club. Lo de Bucha no será nada al lado de lo que saldrá de Mariúpol y Borodinka en cuanto los rusos se vayan. La muerte de civiles en esta guerra es un escándalo. Se habla ya de miles de víctimas, de torturas, de fosas comunes, de muertes por hambre y frío, de enterramientos sin nombres. O sea, el caos.

Mientras esto pasa en Ucrania, con cuarenta y tres días ya de guerra, de infierno, en España estamos celebrando que en breve vamos a poder comer gambas en la Feria sin el estorbo de las mascarillas. Los rocieros solo piensan en el camino y ya se sabe que será un verano apoteósico para invadir las playas del país. Ya mismo, en dos o tres meses, la guerra de Ucrania dejará de interesar a los grandes medios, como ya no interesan los problemas de los palmeros o los muertos por la Covid.