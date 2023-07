¿Y si Sánchez se pusiera a llorar?

En el programa de Ana Rosa le faltó el canto de un duro para echarse a llorar. No descarten que lo haga en plena campaña en alguna televisión porque Pedro Sánchez lo está pasando mal. Hasta el CIS de su adepto Tezanos le da ya la victoria al Partido Popular. El presidente aparece demacrado, con ojeras y los ojos abollados. Cada día le da más miedo la calle, de ahí que se esté paseando por programas de radio y televisión a los que ni en sus peores pesadillas hubiera asistido hace dos años. Se está haciendo la víctima más de lo esperado, porque sabe ya que tiene que ir haciendo las maletas. Podría hacer una campaña en positivo, detallando sus logros, que han sido muchos e importantes, pero decidió ir a por Feijóo y a meternos miedo con la posible llegada al Gobierno de Vox. Da pena cuando le acusan de mentiroso, o de sus cambios de posición política, y lo desmiente todo ante millones de ciudadanos. En el programa de Ana Rosa llegó a decir que fue Rajoy quien congeló las pensiones y no Zapatero, por cierto con el voto a favor del propio Sánchez. Que en todos los programas a los que va le saquen lo de sus mentiras o radicales cambios de posición política le está haciendo bastante daño, pero persiste en su estrategia de cambiar la calle por platós de televisión. Alberto Núñez Feijóo está haciendo una campaña mucho más inteligente, conocedor de que ganará las elecciones y que será presidente, aunque tenga que meter a Abascal en el Gobierno, como Sánchez tuvo que meter a Pablo Iglesias. También lo ha negado en los platós, con un cinismo inaudito. Puede ser un final de campaña muy duro para Sánchez, que acabará llorando en algún plató porque no encaja que habiéndolo hecho todo tan bien tenga ya un pie fuera de la Moncloa y no pueda salir a la calle.