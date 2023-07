Ya hablan los empresarios, menos mal

Cuando la campaña electoral que llevó a Obama a la presidencia de Estados Unidos, allá por los inicios del segundo decenio de este siglo, en una red social un interlocutor le decía a otro algo así como: “Y éste qué va a hacer si gana”. El otro le contestó: “Ya se lo dirán”. Pedro Sánchez puede cantar misa, que es lo único que le falta para su santificación, ahora bien, lo que tiene que hacer ya se lo dirán sus amigos de la UE y su supremo señor Biden. Digo esto porque, con todos mis respetos a todos los opinadores de España y a todos los analistas de los resultados electorales, a quienes quisiera oír a menudo y más tras unas elecciones es a los grandes empresarios y a los muy altos ejecutivos que trabajan con ellos codo con codo. Eso es el Poder, los demás son meros especuladores de ideas. Algunos ejercen como una especie de portavoces de los de arriba, de “los ricos”, son los menos, la mayoría de los que nos hablan desde los madriles, sentando cátedra sin ser catedráticos sino becarios de lobbies concretos, ejercen eso que la profesora de la Universidad Pompeu Fabra, Mar de Fontcuberta, bautizó como no acontecimientos, que es lo que, sobre todo, oímos estos días, esto es, rumores, suposiciones, verbos condicionales, en definitiva, chismorreos que deben existir mientras se produzcan los hechos. Conjeturas que pueden tener al receptor hasta más arriba de la coronilla tras un periodo preelectoral infinito.

Que yo sepa, estoy en una sociedad de mercado identificada con la democracia. Lo digo porque a veces me creo en un país socialista marxista puesto que se le pide todo al gobierno o al Estado. Para mí que la mayoría de los avances, en teoría, debería ser asunto privado, mientras que el Estado se encargaba de lo esencial: salud, enseñanza, defensa, política internacional y política económica. Y como me parece que estoy en un país del mundo capitalista que le dice a los gobernantes de cualquier signo cuáles son las reglas -votos al margen- me sobran muchas opiniones de políticos y periodistas y me faltan lo que dicen los verdaderos testaferros del Poder mientras analizan los resultados. Sobra incluso esta columna, la tengo que escribir para decir lo que digo y porque si todo el mundo opina yo no me callo, por mi edad y mi curriculum me atrevo a decir que sé más que otros.

Empiezo a estar satisfecho. El Poder va hablando. Con ese misterio y esas metáforas especiales, con esa vaguedad y poca claridad, pero va hablando. La web Merca2.es cree que todo el barullo que se ha formado con los resultados electorales “ha empezado a generar incertidumbre entre los analistas ya que, al no existir una opción clara, los inversores optan por la cautela y prefieren esperar a que se vislumbre un escenario más clarificador pero ya algunas entidades advierten que este posible parón traerá consecuencias”. Para este medio, desde Barclays señalan posibles retrasos en los fondos europeos así como la posibilidad de que se produzcan demoras en los desembolsos de los fondos europeos Next Generation. A su vez, indica que el sector bancario y energético cayeron en Bolsa después del 23J porque se desvanece la probabilidad de que el impuesto a la banca y a las eléctricas se derogue en el corto plazo, algo que, de no hacerse, sería ir contra de la UE. “El mercado quiere estabilidad y nunca un gobierno que vaya en contra de los intereses del sector empresarial, o bien, que aleje la inversión extranjera”.

Por su parte, el suplemento Invertia, de El Español, apunta: “Fondos y banca de inversión esperarán a que se aclare el panorama político para tomar decisiones sobre operaciones en España”. Otra inquietud empresarial llega desde estas líneas: “El Gobierno de Sánchez tiene hasta el 7 de agosto para negociar las reformas remitidas a Bruselas en la agenda. No ha solicitado aún el primer pago de 10.000 millones de 2023 y tiene pendiente un segundo para final de año”. (ABC).

El dinero es miedoso y en España están sucediendo acontecimientos extraños que de nuevo han despertado en alguna prensa extranjera aquel famoso eslogan de “Spain is different”. De todas formas, yo no me conformo con esas informaciones generalistas sobre el miedo, la precaución o el asombro en los llamados mercados, me gustaría ya ver a los grandes de España, los castigados con más impuestos, hablando con toda franqueza en televisión, en tertulias de hora punta y con periodistas incisivos. No cuenten con ello, el Poder es Poder porque calla o habla poco y actúa. Para charlar por los codos tiene a los políticos y a los periodistas.