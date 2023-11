Ya tienen dinero. Eso es lo que cuenta

Ya tienen lo que buscaban. Lo que vienen buscando hace mucho tiempo, que no es la independencia, como acaban de dejar muy claro, pero todos han caído en la trampa, pero no en la cuenta. Mientras las protestas por parte de los “abascalayuso boys” se centran en la amnistía, para solidificar sus principios, los partidos pseudo independentistas han obtenido lo que de verdad les preocupaba. Lo único que han buscado siempre, pese a su equívoco discurso, que ha encandilado a todos y enervado especialmente a la nostalgia fascista: el dinero. Percibir más. Que se quede en su Comunidad la totalidad de los impuestos allí ingresados. Lo mismo que está reclamando Ayuso para Madrid, porque está claro que los extremos se tocan y los dineros, más. El dinero iguala por arriba y por abajo, pero separa estas alturas entre sí.

Sin embargo, ni la Comunidad de Madrid ni la de Cataluña tienen derecho a sentirse propietarias de esos impuestos. Por una parte porque rompe el principio de solidaridad de la compensación inter territorial. Y eso sí que rompe España. Y por encima de eso, porque los impuestos ingresados en Hacienda por una Comunidad, no tienen nada que ver con los generados por esa Comunidad. Porque los productos y los servicios prestados no se venden únicamente en ella, sino en las diecisiete actualmente englobadas en el Estado español. El producto y el servicio se distribuyen a todo el Estado y por eso desde todo el Estado se generan los impuestos correspondientes que son ingresados en el lugar del principio. Pero por provenir de toda la superficie peninsular e isleña, no son propiedad de la Comunidad de dónde salieron ni tiene derecho a su disfrute exclusivo. En una palabra: los impuestos se ingresan en una sucursal local de Hacienda, pero no se generan en esa localidad.

Queda claro que la inmensa mayoría de los impuestos ingresados en las oficinas de Hacienda de Cataluña o de Madrid, no son aportaciones de ninguna de esas dos comunidades, porque están generados, cobrados fuera de ellas en mayor proporción. Que se puedan adjudicar desde ahora a la Comunidad dónde se ingresan, además de insolidario y la mejor forma de romper España, supone que esa o esas comunidades se estarán financiando con dinero de los demás. Los impuestos cobrados por alguna de las cuatro sociedades en que ha sido dividida Endesa, por ejemplo, serán ingresados en Barcelona o en Madrid, según cuál de esas sociedades, pero están sufragados, generados, pagados fuera, en mucha mayor proporción que dentro de esa Comunidad. En este caso en concreto Andalucía y Badajoz son quienes más aportan, porque Sevillana suma más negocio que todas las demás eléctricas absorbidas en su momento por Endesa por voluntad de Aznar cuando fue presidente del gobierno.

Con esta prebenda, injusta y creadora de desigualdad, la mayor e injusta ventaja otorgada a Cataluña —que ahora reclama para sí la conductora del PP, Isabel Díaz Ayuso— es que no necesiten la independencia, porque ganarán más si siguen formando parte del reino de España. Si Cataluña o Madrid fueran estados independientes, ingresarían en su Hacienda justamente lo generado en ellas. Pero no las ventas hechas fuera, que quedarían en el Estado español. La que han liado para al final recoger lo único perseguido por sus partidos. Mayor financiación, más dinero a costa de minorar gravemente la cantidad resultante para las otras dieciséis comunidades, quince si también se le concediera al seudo españolismo ayusero.

Por tanto, la única forma de que Andalucía no financie ni a Cataluña ni a Madrid, ni a ninguna otra Comunidad que recaude o pida recaudar la totalidad de los impuestos ingresados (que no generados en su Comunidad), es que los impuestos no se ingresen en la ciudad dónde tenga su sede la empresa correspondiente, sino en la Comunidad dónde se generan. Para ello se precisaría que las empresas segreguen sus cuentas, nada difícil en este momento y hacer el ingreso allí dónde sus sucursales hayan hecho la venta. Al final, el catalanismo y el españolismo centralista siguen la misma estructura económica. Queda claro que el independentismo no rompe España. La tiene rota hace tiempo el egoísmo del españolismo imperialista. Y Ayuso y su PP lo están ratificando ante el silencio cómplice de los restantes gobiernos autonómicos, más comprometidos con la cúspide de su correspondiente partido que con su Comunidad.