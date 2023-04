Yaiza convierte Supervivientes 2023 en una indecencia

Yaiza pasará a la historia de Supervivientes como la concursante más altiva, violenta, estúpida, insultona y arrogante de la historia; como el error más voluminoso de la historia del programa, como la vergüenza en la que convierte el show en un bochorno insoportable.

Creo que ha llegado el momento de ponerse serio. No es posible que se esté llegando tan lejos en televisión y que no pase nada o que las personas sigan creyendo que la vejación, el insulto, los ademanes macarras, la homofobia, la mentira o la cobardía, son elementos de diversión. No es divertido ver cómo ningunean a una persona, cómo alguien calla y deja que la verdad se pierda o cómo personas que tenemos por normales se convierten en fieras ante un plato de pasta con tomate. Eso no es divertido, ese es una indecencia con la que alguien está haciendo dinero sin escrúpulo alguno. No es divertido comprobar que alguien no sabe colocar los países en un mapa o no conoce a Pablo Picasso. Ventilar las miserias humanas no es divertido, es inhumano.

Una indecencia. Lo es que participen en programas de la televisión personas maleducadas, violentas, incultas y cobardes. Es necesario elegir a la gente con un poquito de decencia (voy a repetir esta palabra tantas veces como sea necesario). Si llevas a un loco a un programa es para que haga locuras y monte un espectáculo y hacerlo sabiendo lo que hay es repugnante. Pero es más indecente dejar que esa persona que demuestra actitudes inaceptables se quede en el programa durante días y días sabiendo que es un peligro y que otros están siendo insultados, acosados y vejados. Ahora bien, es más indecente todavía intentar lavar la imagen del programa echando a la calle a ese concursante tan odioso como si se estuviera haciendo justicia, cuando, en realidad, se ha rentabilizado el escándalo hasta la saciedad.

Yaiza, concursante de Supervivientes 2023, es la mujer que ha demostrado peor educación, peores formas, la cultura más escasa, la homofobia más recalcitrante y la maldad más arrolladora de los programas de televisión de los últimos años. Sencillamente, es una mujer indeseable que no debería volver a la televisión nunca más. Sería otra indecencia que la sentaran en un plató. Lo harán y la audiencia se disparará. Y se volverá a constatar que nuestra sociedad está enferma.

Pero Yaiza es tan tenebrosa como un tal Diego y una tal Raquel que no han sido capaces de reconocer las cosas y han ocultado la verdad. Creerán que les podría perjudicar y, sin embargo, ahora es cuando lo tienen clarito en ese concurso. Los testigos de una falta tan grave como la de acosar a otra persona, insultar o amenazar, si no se ponen del lado de la verdad, se convierten en cooperadores necesarios para que aquello se convierta en algo insoportable y condenable. Del tal Ginés, no hablaré porque me parece un tocino que le da para hablar un poquito y no cagarse encima.

Voy a decir algo que creo hace justicia. Me he preguntado, una y otra vez, por qué Adara Molinero es tan querida. Siendo bastante simple, no habiendo demostrado inteligencia alguna, sin haber aportado nada del otro mundo, es la reina de los realities. Y ya sé la razón. Porque representa la zona más cristalina de toda esta jauría, porque su maldad en ínfima y lo que quiere es sentirse querida y vivir sin pegar un palo al agua sin hacer sangre. Adara es la sencillez.

A ver si hay suerte y Supervivientes 2023 se convierte en lo que debe ser y deja de parecer una jaula de fieras. Ojalá.