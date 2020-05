YoTambienSoyTerrorista y #YoTambienSoyUnPaleto

Usted está leyendo esta columna de opinión en internet. Por tanto, está a un clic de poder comprobar que las redes sociales se han convertido en un lugar muy peligroso para la convivencia en España. Y muy peligroso para las inteligencias.

Hoy, en Twitter, el hashtag que más se está utilizando es #YoTambienSoyTerrorista.

Que en un país en el que el terrorismo ha dejado un enorme rastro de dolor, de muerte, de injusticia y de violencia, pasen estas cosas es indicativo de que algo terrible está pasando: la sociedad española está tan absurdamente polarizada, la sociedad española esta tan absurdamente abducida por lo que se dice en las redes sociales, que son miles de personas las que están perdiendo los papeles. Para ser justo diré que, efectivamente, esto ha nacido como una forma irónica de contestar una actitud política beligerante en exceso de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, contra Pablo Iglesias. Irónica, miserable, negra en exceso y para mi gusto prescindible y vergonzosa. Pero el problema es que no todos lo saben y son muchos los que usan ese hashtag para reivindicar una forma de vida: el terror.

No hay excusa alguna para que alguien crea que puede manifestar sus simpatías por un terrorismo que pudiera acabar con los que no piensan como él. Estamos llegando demasiado lejos con eso que llamamos libertad de expresión. Generar odio o violencia no forma parte de la libertad de expresión.

Creo que no me equivoco si afirmo que es directamente proporcional el crecimiento de un pensamiento radical a las horas consumidas en redes sociales. Y es que, finalmente, en internet terminas escuchando eso que quieres oír, eliminas todo aquello que está en contra de tu verdad personal, y te queda un pensamiento sin criterio maravilloso. Si alguien llega a pensar que ser terrorista es bueno es que ha perdido la cabeza. Sin más.

Hay que escuchar un poquito. Solo un poquito, por favor. Que nos estamos convirtiendo en paletos de primera división, que nuestra incultura ya es peligrosa, que parece que somos incapaces de pensar. Solo un poquito, por favor.