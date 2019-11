¡Zapatillas de HIPO!

¡Tal cual! El espíritu infantil hace que el "Carpe diem" cobre vida, que se vuelva fértil, sembrando en ti las ganas de contagiarte de ese noble arte del disfrutar, donde la creatividad se convierte en protagonista haciendo que la cama desaparezca de tu vista, convirtiéndose en barco, el único lugar donde podrás estar a salvo de los tiburones que viven en el "arrecife Alfombra"... El viernes de la semana pasada tuve la suerte de formar parte de este maravilloso mundo porque el 15 de Noviembre fue el cumple de mi sobrina, Sofía (¡¡felicidades por esos 8 años, súper policía!!). Lo sé, no tengo hermanos, Sofía es la hija de Vero -hermana de mi chico- pero con su cariño, su inteligencia y su forma de ser, se ha ido ganando mi corazón y me ha hecho crecer (en muchos sentidos). Siendo su cumpleaños, fue ella quien me hizo un regalo, sintetizado en una palabra: "¡tita!" (me encanta ser tu tita, Sofía).