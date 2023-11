Zeus ‘el pagafantas’, Susana ‘Miss superyó’ y Avilés ‘el recordman’

Ya es oficial: el cociente intelectual de Zeus Montiel está por debajo de 50 y el nivel de maldad de la que dice estar enamorada de él se encuentra entre muy alto y estratosférico. La habilidad para manipular que tiene esa mujer (es verdad que Zeus es un pagafantas de manual y que cualquiera con más de doce años podría conseguir algo parecido) es demoledor. Se podría decir que la parte más vergonzante de GHVIP lo protagonizan estos dos tontainas y que serán recordados por su simpleza y su falta de condiciones para participar en un reality de estas características.

Susana lleva, desde el principio del programa, haciendo una lectura absurda de lo que pasa a su alrededor. No da una. Y cada jueves se viene abajo pensando en que puede salir nominada. El patetismo con el que está llevando las cosas causa entre rechazo y ciertas ganas de ver cómo sale por la puerta (por segunda vez) con un porcentaje que (nunca estará al nivel de Avilés) rondará el 60 por ciento. Y el otro pobrecillo lleva haciendo de perro faldero desde hace semanas, con gesto patético y ademanes propios de un tonto de baba que ha encontrado unas faldas en las que refugiarse del mundo entero. Son la pareja más insulsa y menos creíble de la historia de GHVIP. Que Zeus vaya preparando lo que ha ganado durante estas semanas porque lo va a tener que soltar en las 8.908.887 sesiones con el psicólogo.

En el debate de ayer, Zeus volvió a quedar en ridículo diciendo lo mismo que había dicho Susana unos segundos antes. Dijo que prefería que se quedase Laura en lugar de Michael. Un despropósito puesto que este chico ha estado en buena sintonía con el italiano y no con Laura. Pero como la que él cree que es su novia dijo lo que dijo... Y esa mujer le llevó a la habitación para recriminarle su postura porque le perjudicaba... a ella. Muy , muy, enamorada no se la ve.

Por cierto, no han mostrado los porcentajes de expulsión a los concursantes. ¿Por qué no lo hacen como siempre ha sido? Fácil, conociendo el percal, Avilés renunciaría ese mismo día para no pasar a la historia como el sujeto más votado de todos los programas de este formato y en todas sus modalidades. Avilés, que es un pobre idiota con aires de una grandeza que no sabe ni cómo es, tiene os días contados en el programa. Podrían enseñarle los datos y obligarle a pagar la multa por salir de la casa. Sería mucho más humillante para este sujeto que se ha pasado el tiempo diciendo groserías, gritando, señalando y amargando al personal.