Adiós al Reino Unido

Hoy es 31 de enero de 2020 y hoy es el día que el Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea. Casi medio siglo después, el Reino Unido se independiza y deja reducido el grupo a 27 países miembros. Hoy es el día en el que se abren incógnitas, se señalan peligros ciertos y, tal vez, aparecen oportunidades por explorar.

El 23 de junio de 2016, el referéndum estúpido y delirante que David Cameron había convocado, vomitaba un resultado desastroso. El 52 por ciento de los votos era favorable a que se abandonase la UE. Participaron el 72 por ciento de las personas con derecho a voto.

Cameron fue la primera víctima política y dejaba paso a Theresa May, una mujer que quedaría sepultada por el Brexit. Fue ella la que activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Al hacerlo, la salida se debería haber producido el 29 de marzo de 2019 según decía el primer Acuerdo de Salida. Pero hasta que no se ha producido una victoria electoral contundente de los conservadores con Boris Johnson al frente del partido, no se ha hecho efectiva la salida que hoy vivimos en Europa con resignación, temor e incertidumbre.

Hasta el 31 de diciembre se extiende el plazo para lograr un tratado libre de comercio o algo parecido. Este tipo de acuerdos se logra después de negociar durante 9 o 10 años y, ahora, se quiere lograr en 11 meses. Todos los aspectos económicos son los que quedan por discutir, falta por hablar en profundidad de lo difícil, de lo que es más correoso. También es cierto que podría solicitarse un año de prórroga.

De momento, lo único que se sabe es que nadie puede asegurar nada de lo que puede suceder. Ya se ha dado el salto y el problema es que no se conoce qué hay en ese espacio por explorar. Ni los miembros de la UE ni los británicos pueden decir nada con seguridad que tenga que ver con el futuro. Pero no hay que olvidar que el mercado norteamericano está abierto para el Reino Unido y que hablamos de un país poderoso y muy acostumbrado a salir de atolladeros enormes. Cabe la posibilidad que la hecatombe no sea tan importante como los más pesimistas vaticinan desde hace tiempo.

Pronto conoceremos dónde se ha saltado y qué consecuencias tendrá para unos y otros.