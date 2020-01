Alquileres imposibles para los jóvenes españoles

Si un problema grave se está cronificando en España, es el del acceso a la vivienda y, en concreto, la imposibilidad de los jóvenes españoles para emanciparse cuando consiguen un trabajo. La precariedad de los empleos y los precios que se manejan en el mercado de compra y venta de pisos y en el del alquiler, son los motivos más poderosos por los que el problema ya se ha convertido en motivo de angustia entre los jóvenes españoles.

En el mercado inmobiliario español siempre ha primado la compra venta y no el alquiler puesto que este último siempre se ha considerado un gasto inútil y sin posible retorno. Por otra parte, la oferta de viviendas en régimen de alquiler es muy escasa y eso provoca que los precios sean elevados en exceso, tanto como para que los jóvenes no puedan, por ejemplo, vivir en el centro de las ciudades aunque trabajen ya que el porcentaje que deberían gastar en el alquiler mensual les haría imposible cualquier otra cosa. No hay que olvidar que, además, el número de viviendas turísticas que se han ido acumulando en determinados barrios céntricos de las principales ciudades empeora gravemente la situación.

Parece que la intervención directa de los precios por parte del Gobierno y una regulación más dura del sector podría resolver el problema a corto plazo aunque por muy poco tiempo. La oferta podría ser menor que la actual en muy poco tiempo debido a la reacción contraria de los propietarios. Por el contrario, una política de vivienda social seria sí parece una mejor solución. Si las administraciones (locales, autonómicas y estatales) fueran capaces de ofrecer un número de viviendas sociales en régimen de alquiler elevada y continuada en el tiempo, los precios podrían sufrir variaciones a la baja, significativas y beneficiosas. Las políticas de vivienda coordinadas con las fiscales, de inversión y reguladoras, serán claves para que sean activas y terminen con un problema que afecta directamente a los jóvenes españoles y, por tanto, al futuro del país.