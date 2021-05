Ante un tiempo de reformas

Entre tanto ruido provocado por actitudes absolutamente irrelevantes y superficiales de los políticos españoles, lo cierto es que se van sumando leyes y reformas de gran calado que convierten a España en un país mejor. Al menos, así debería ser. Ni siquiera la arrogancia y la mentira con las que se maneja el Gobierno de la nación pueden eclipsar el esfuerzo que todos los españoles estamos haciendo. Al fin y al cabo, los políticos que se sientan en las instituciones españolas son la representación elegida de forma democrática por todos los españoles con derecho a voto.

Ya están en vigor, la Ley de la Eutanasia, la de Protección de la Infancia, la del Ingreso Mínimo Vital, la de Educación y, ahora, la Ley de Cambio Climático y transición Energética. Son muchas y muy importantes, con ellas se puede construir un buen país o no hacerlo, y es deber de la clase política que esas leyes sean buenas para todos.

El gran problema es que, por una parte, el Gobierno de España no está contando con todas las fuerzas políticas para consensuar leyes de vital importancia y eso las convierte en dudosas entre los ciudadanos. Llegar a un acuerdo en temas de calado es obligado. Por otra parte, la oposición está anclada a un ‘a todo no’ que perjudica claramente el bien común. Por tanto, el gran problema es que los políticos no entienden que los españoles lo que quieren es trabajar y vivir en paz, tener a mano leyes que sirvan para que España sea un país único en el mundo. Poco más.

Por ejemplo, no se puede imponer (casi ha sido así) una Ley de Educación. Que la aritmética parlamentaria sea favorable no significa que las imposiciones se rocen. El único ministro que intentó sentar a las partes para hacer una reforma educativa que fuera buena para todos fue Ángel Gabilondo. No lo consiguió por muy poco y seguimos sin ser capaces de anteponer los intereses partidistas a los generales en una materia tan esencial. Ahora, tenemos una ley educativa discutida por muchos y eso no puede ser bueno de ninguna de las maneras posibles.

El Banco de España ya ha advertido de algo que no se puede esquivar: España necesita reformas enormes en muchas materias. Y eso solo se puede conseguir uniendo fuerzas en momentos tan difíciles como el que estamos viviendo actualmente. Por ello, resulta incomprensible que el Plan de Recuperación con Fondos Europeos no haya sido discutido en profundidad por todo el arco parlamentario. Es inconcebible y un error que el Gobierno actual pagará sin duda alguna.

Las trifulcas parlamentarias, la oposición desmedida, la soberbia o la sordera con unos sí y otros no, son caminos imposibles que hacen de España un lugar peor. Esperemos que, desde el primero al último de los políticos, lo entiendan todos.