Por mucho que la ministra de Educación, Isabel Celaá, intente negar que caminamos hacia un aprobado general, vamos en esa dirección. Por un lado, es algo que está en buena parte justificado puesto que las aulas han estado vacías desde hace semanas y las clases telemáticas no han podido ser una alternativa en muchos casos. Es indudable que los profesionales de la enseñanza y los alumnos de todas las edades han realizado un esfuerzo mayúsculo, pero no ha sido posible conseguir que, por ejemplo, todos los niños hayan tenido las mismas posibilidades por razones técnicas.

Los dos primeros trimestres se pudieron finalizar y calificar. Y esa debería ser la referencia más sólida para que los profesores valoren la progresión hasta final de curso. Será difícil que un muchacho de sobresaliente haya modificado mucho la actitud, el nivel de entrega, la implicación y la robustez de conocimientos. Será igual de difícil que un alumno con problemas para conseguir aprobar haya cambiado mucho en este último trimestre. Por tanto, sugerir que no promocionar sea la excepción es entrar en territorios extraños y, seguramente, injustos. No promocionar es una opción tan valida como la de sí hacerlo cuando esté justificado.

En cualquier caso, las Comunidades gobernadas por el PP (Andalucía incluida), Cataluña y el País Vasco se desmarcan y, como ya ocurre desde hace años, los estudiantes españoles hacen el recorrido educativo en diferentes condiciones dependiendo de donde vivan.

La educación siempre fue moneda de cambio que el partido político de turno supo aprovechar en beneficio propio y, desde luego, perjudicando claramente a los niños y jóvenes españoles porque politizar la edcación nunca es algo beneficioso. La educación siempre ha tenido un lugar de dudoso honor en la trifulca política y eso, sencillamente, no puede ser. Millones de alumnos tienen derecho a la mejor educación y, ahora, a finalizar el curso de la mejor forma posible y con una calificación final que premie el gran esfuerzo que han hecho muchos y no permita promocionar a aquellos que no lo merecen.