Calma tensa en la Bolsa

Desde el pasado mes de enero, el Ibex ha subido cerca de un 15 por ciento. Los tipos de interés seguirán colocados en el 0 por ciento durante los próximos meses según ha anunciado la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Estos son datos que deberían provocar cierto entusiasmo entre las empresas que quieren dar el salto que les incorpore a la Bolsa española, pero no es así. Al contrario, las empresas no se animan de ninguna de las maneras y ninguna realizará el movimiento de incorporación antes de final de año. Esto no ocurría desde el año 2012, un momento de gran desastre económico.

Los empresarios españoles no perciben ninguna ventaja en ese acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para formar Gobierno. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias tienen una enorme tendencia a pensar que los cambios en la política económica han de ser contundentes y una subida impositiva de gran calado será uno de los pilares de esas políticas durante la próxima legislatura. Los empresarios españoles esperan expectantes cómo se van a desarrollar los acontecimientos para tomar decisiones de todo tipo. De momento, parecen haber decidido no mover ficha.

Tanto Sánchez como Iglesias deberían plantearse hacer políticas de consenso en el ámbito económico y no tomar decisiones sociales sin un diálogo profundo con todos los agentes involucrados. Sin ir más lejos, no debería ser una posibilidad elevar el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros sin tener en cuenta las consecuencias de esa decisión. Si bien es cierto que la dignidad de la persona pasa, entre otras cosas, por recibir un salario adecuado y que las empresas no pueden ser sostenibles a base de despedir y pagar sueldos radicalmente insuficientes; también lo es que el consenso en algunas decisiones es indispensable para mantener cierta tranquilidad entre las partes.