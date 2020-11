Ya sabemos lo que significaba aquello que dijo el general José Manuel Santiago Marín en rueda de prensa. El general, ascendido posteriormente, dijo que trabajarían para «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno» y, ahora, nos anuncian que el Gobierno de Sánchez se proclama defensor de la verdad creando un órgano de control del contrapoder que son los medios de comunicación. En las democracias de menos calidad del mundo esto es difícil que suceda.

Por supuesto, en España son millones los que se escandalizan pensando en el sectarismo de este Gobierno y en las numerosas mentiras que han llegado desde el Ejecutivo y se han ido descubriendo al cabo del tiempo. Es incomprensible que un Gobierno de estas características se proclame defensor de la verdad. Y así lo entienden en Europa. Todas las alarmas vuelven a encenderse después del intento de asaltar el poder judicial como si no pasara nada.

Deberían saber, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que defender la «libertad y pluralidad» de los medios de comunicación es respetar la libertad de expresión y la de prensa. No hay nada más que hacer. La enorme proliferación de fake news es cierta, pero no puede servir de excusa para ejercer un control que podría convertirse en censura. La mejor forma de controlar la mentira es formar a los ciudadanos para que su criterio sea sólido. La clave está en la educación de los jóvenes y no el control de las redes sociales.

Cada día que pasa, parece que el control de los medios de comunicación que Pablo Iglesias ha tenido siempre en su diana política va a producirse. «Los medios de comunicación tienen que tener control público» dijo el líder de Podemos y va camino de conseguirlo. Es un desastre que supondría un retroceso en las libertades muy peligroso.