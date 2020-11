El cambio obligado de la banca española

La banca española está en constante cambio desde el año 2008. La crisis económica trajo consigo una rebaja de los tipos de interés que conmocionó el negocio bancario. Y, en 2016, los intereses negativos obligaron a la banca a replantear buena parte de su modelo de negocio. Los gastos son menores, el temor a la morosidad es casi obsesivo y la digitalización ha comenzado a demoler esa idea de oficina bancaria que ya apenas existe en las calles de los pueblos y ciudades españolas. Al menos, tal y como las conocimos. El número de oficinas ronda la mitad que había en 2008 (han pasado de ser 46.000 aproximadamente a algo más de 23.000 en la actualidad) y han sido alrededor de 100.000 empleados los que han perdido su puesto de trabajo en la banca española (han pasado de 276.000 aproximadamente a los 173.447 actuales). Con las fusiones de CaixaBank y Bakia; y de Unicaja con Liberbank; se perderán miles de puestos de trabajo. El Santander anuncia 4.000 despidos incentivados y jubilaciones anticipadas.

La banca se adapta a golpe de fracaso. No se percibió como un peligro la digitalización de los mercados que ya supone una enorme forma de financiación de la compra de los clientes que antes acudían a la banca y un tránsito de dinero descomunal que no corresponde al canal bancario como antes era normal. Solo el aumento de comisiones (que recaen sobre el cliente) y la reducción de costes, no bastarán para parar una sangría que no parece tener fin.

Para conseguir un modelo de negocio sostenible, los bancos tendrán que ser imaginativos y modernos. Y solo así el BCE y el Banco de España darán vía libre a las entidades que quieran fusionarse. Porque tendremos que ver muchos más movimientos entre entidades que no pueden convertirse en barreras para que exista la sana competencia que potencie los beneficios para el cliente. Y porque el servicio a todos los españoles ha de garantizarse vivan donde vivan y tengan la edad que tengan.