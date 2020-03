El Covid-19 y la necesidad de un mensaje claro y único

Si algo está claro es que, en esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, solo el Ministerio de Sanidad debe marcar la pauta y las formas de enfrentar el problema. Aunque, efectivamente, las Comunidades Autónoma gestionan el sistema sanitario, el Ministerio de Sanidad ha de coordinar acciones y unificar criterios y mensajes.

Que el Ministerio de Trabajo hay hecho pública una guía para frenar la epidemia en lugares que tengan que ver con el ámbito laboral, ha generado confusión y malestar en patronal y sindicatos. Por si era poco se indican caminos que nada tienen que ver con otras zonas de la realidad española y que resultan sorprendentes y contradictorios con ese mensaje alarmista del que trata de escapar el Gobierno de España.

El Gobierno de Pedro Sánchez, aparte de enmendar la plana al Ministerio de Trabajo, debe asumir que gobernar es tomar decisiones y asumir las consecuencias. Sánchez no tiene excusas y está obligado a canalizar la información y decidir, junto a los miembros de la Mesa de Crisis, qué medidas se han de tomar. No puede ser que en cada ministerio de diga una cosa distinta puesto que carecen de conocimientos y profesionales que solo se encuentran en el Ministerio de Sanidad. Y no puede ser que el criterio del Gobierno sea tan quebradizo y difuso.

Hasta ahora, la sociedad española está dando una lección de calma y sensatez. Pero si se agrava esta crisis todo puede cambiar en unas horas y el Gobierno tendría que enfrentarse a una situación difícil. Solo es posible superar situaciones de gran tensión con una información clara y transparente.

Ni Pedro Sánchez ni los miembros de su Gobierno tienen la culpa de que exista el coronavirus Covid-19, pero sí pueden ser responsables de una mala gestión en esta crisis.