El filibusterismo parlamentario pierde la batalla contra la libertad

Como no podía ser de otra forma, el decreto de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que disolvía la Asamblea y, al mismo tiempo, convocaba elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021, no ha sido suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los magistrados dicen que ese decreto «debe ser protegido» puesto que de no hacerlo se podría producir una situación en la que quedase «definitivamente afectado, o suprimido». En definitiva, los magistrados dejan absolutamente claro que la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones, potestad de la presidenta, «queda válidamente ejercitada desde el momento en que firma el Decreto de disolución y convocatoria de elecciones y sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido Decreto en el Boletín Oficial».

España es un Estado de derecho y una democracia plena y absoluta, una democracia de gran calidad. Por mucho que algunos políticos se afanen en negarlo, España es uno de los mejores países del mundo por disfrutar de un sistema democrático maduro y sólido. Desde luego, es mejorable como casi todo en esta vida lo es, pero eso no significa que ya no lo sea. Si el recurso contencioso-administrativo lo hubiera presentado alguna otra formación política y el resultado hubiera sido este mismo, a estas horas estaríamos escuchando que los jueces están al servicio de intereses espúreos o que las anomalías democráticas son inmensas. Algunas formaciones políticas viven de eso, de atacar el sistema para crear un perfil político sustentado en una batalla innecesaria y no en una ideología o, más fácil, en una forma de entender las cosas, puesto que no la tienen.

El filibusterismo parlamentario no se puede consentir y es una práctica que debería avergonzar a todo aquel que se dedique a la política. Los españoles merecen mucho más que la demostración de conocer los trucos y malas artes para paralizar las decisiones de otros. Es en las urnas donde se deben conocer las intenciones de los políticos que no son otras que las de los que introducen su voto el día señalado para elegir a sus representantes.

Por tanto, estamos ante una excelente noticia que refuerza la idea de libertad y justicia en España.