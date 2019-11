El PSOE ya no se parece al PSOE

No deja de sorprender que en el seno del PSOE se guarde un silencio insólito y, por qué no decirlo, decepcionante. Los resultados de las últimas elecciones han sido malos. No solo no se han superado los conseguidos anteriormente sino que se retrocede considerablemente. Más de 700.000 votos son muchos. Por otra parte, buena parte de lo prometido durante la campaña electoral con la que se ha saturado un poco al electorado español no se cumplirá nunca jamás. Al contrario, ya se están haciendo cosas que son lo contrario a lo prometido.

Los postulados socialdemócratas se abandonan para asumir una podemización que tantas veces ha sido negada por Pedro Sánchez. El presidente en funciones anunció, además, que se modificaría el Código Penal para introducir el delito de convocatorias de referéndums ilegales y, ahora, busca el apoyo del partido político (ERC) que lideró la convocatoria del que se celebró en Cataluña y trabajó en una declaración unilateral de independencia con fuerza. Los bandazos inexplicables en las distintas políticas troncales del Estado desestabilizan el sistema económico y parece que la improvisación ordena cualquier movimiento. Y todo esto hace que el PSOE se parezca mucho a Pedro Sánchez y muy poco al PSOE.

Es muy posible que se logre formar un Gobierno. Es muy posible que la legislatura sea corta y no se pueda avanzar por la falta de apoyos. Los partidos independentistas catalanes y vascos, y las inestables marcas de Unidas Podemos en los distintos territorios, harán difícil el gobierno de España. Pero Pedro Sánchez habrá conseguido mantener el despacho en el Palacio de La Moncloa. Ese parece que es su único objetivo.