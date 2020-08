El virus del Nilo y los políticos

Como ya comienza a ser penosamente habitual, las advertencias de los científicos han caído en saco roto. Desde hace años, existen informes advirtiendo de la gravedad de un posible brote de virus del Nilo en Andalucía que han sido ignorados por la Junta de Andalucía, por la Diputación de Sevilla y por algunos de los ayuntamientos que podrían estar afectados en caso de producirse algún brote como así ha sido.

El control de la población de mosquitos es, evidentemente, lo que se proponía en esos informes redactados por la Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC. Y se señalaban las infraestructuras como puntos de conflicto al estancarse el agua y ser zonas de fácil reproducción de esos mosquitos que pueden transmitir el patógeno.

De momento se contabilizan 2 muertos y 42 hospitalizados por meningoencefalitis (8 de ellos en la UCI). Es apropiado preguntarse cuántos de esos contagios pudieron evitarse si se hubieran seguido las recomendaciones de los científicos a cambio de tener la vista puesta en los cuatro años de mandato y en las elecciones siguientes.

Ni la Junta de Andalucía, ni la Diputación de Sevilla ni los ayuntamientos ribereños han realizado fumigaciones contra las larvas de mosquito de forma preventiva, ni han velado por un cuidado especial estos meses de pandemia a causa de la Covid-19. Si la tormenta estaba siendo monumental para los andaluces, ahora, los sevillanos viven la perfección absoluta de una turbulencia que será difícil olvidar.

Las consejerías andaluzas de Gobernación, Salud, Medio Ambiente y Agricultura, conocen los borradores de los informes entregados por los científicos y saben que el presupuesto anual se movía entre los 365.000 y 500.000 euros. No se hizo nada y, ahora, se van sumando las administraciones fumigando con productos más poderoso al tratarse del mosquito y no la larva, lo que hace más peligroso todo. Improvisar no es buena estrategia y menos si un posible brote acecha desde años atrás.

Es necesario que los políticos comiencen a pensar en el bien común y no en sí mismos y en sus partidos. Si todo lo convierten en política la situación se convertirá en algo insostenible.