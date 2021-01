En peligro la campaña de vacunación

La falta de un plan común para adquirir vacunas en la EU está poniendo en serio peligro las distintas campañas de vacunación puestas en marcha en los países miembros. Las empresas fabricantes justifican sus demoras aludiendo a dosis que no se aprovechan de los viales, la descoordinación entre Estados es desastrosa, los países de Oriente Medio pagan cantidades a las farmacéuticas que triplican lo que se paga en Europa y, además, en países como España, a campaña se ha convertido en un galimatías que permite a cada Comunidad Autónoma ir por su cuenta. Un verdadero fiasco que puede acabar en tragedia si se malogran segundas dosis y si se retrasan las fechas. La inmunidad de rebaño prevista para el verano por parte de las autoridades comunitarias ya es casi imposible. España tampoco parece que pueda conseguirlo.

Que la UE no sea capaz de hacer cumplir los contratos firmados dice mucho de la política comunitaria y de su verdadera utilidad. Desde Bruselas, se ha formulado una protesta oficial por los retrasos que se acumulan en la distribución de los 300.000.000 de dosis comprometidos entre AstraZeneca y la UE. La compañía farmacéutica lo niega. Y nadie sabe qué contratos se incumplen o que irregularidades se producen puesto que los documentos rubricados no los conoce casi nadie. Las autoridades europeas deben plantearse medidas que impidan que la distribución de las vacunas no se convierta en un zoco en el que el mejor postor sale ganando. Porque los contratos firmados no pueden convertirse en papel mojado.

Y mientras, en España, 17 planes de vacunación al grito de ¡sálvese quien pueda!