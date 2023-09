Frente a la investidura (fallida) de Núñez Feijóo y el futuro de España

Alberto Núñez Feijóo subirá, hoy, a la tribuna del Congreso de los Diputados sabiendo que tiene todo prácticamente perdido. Salvo un giro de los acontecimientos muy improbable, la investidura del candidato del PP no será posible puesto que la aritmética parlamentaria no lo permite. Esto es algo que ya se sabe desde hace muchos días y no sorprende a nadie. Sin embargo, la gran duda es el precio que los españoles tendrán que pagar para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno, un precio que será impuesto a pesar del clima de rechazo y desconcierto que ha generado la más que probable amnistía que convertirá a los políticos separatistas catalanes en ciudadanos ejemplares.

No hay que olvidar que esos políticos que serán amnistiados pusieron en peligro la paz y la convivencia en España y que son ejemplo de lo que no puede ser un político en el marco de una sociedad democrática. No hay que olvidar que los separatistas han demostrado en muchas ocasiones que son insaciables y que, si ahora consiguen una amnistía contraria a cualquier planteamiento político serio y decente, querrán un referéndum de autodeterminación o cualquier otra cosa que vaya en contra de la unidad de España y de millones de españoles que asisten atónitos a una forma de hacer política falta de ética.

Pedro Sánchez, que sí será investido en las próximas fechas, sabe que un presidente del Gobierno debe ponerse al servicio de todos los ciudadanos independientemente de su ideología. No se es presidente de media España, eso no cabe en un planteamiento político coherente y serio. Pero, aunque lo sabe, se empeña en dejar al margen a millones de personas (muchas de ellas son sus propios votantes) que no están de acuerdo con que su presidencia sea el producto de claudicar ante los que odian España y quieren estar al margen.

Núñez Feijóo no será presidente. Pedro Sánchez, sí. Sólo queda saber si el precio a pagar será catastrófico, vergonzoso o un disparate que convierta a Sánchez en el presidente más discutido de la democracia española. Y, mientras, los separatistas vascos al acecho.