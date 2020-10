Frente a una segunda oleada catastrófica

Volvemos a la casilla de salida. Todo indica que la presión hospitalaria se hará insoportable en un par de semanas, que la atención primaria en los ambulatorios no van a poder asumir la carga de trabajo y la avalancha de contagios que se está produciendo y el problema sanitario se convertirá en social y moral. La falta de medios, de camas en planta y en UCI, hará que se regrese a una situación terrible en la que la elección de las personas que podrán ocupar camas, y los que no, minarán el ánimo de los sanitarios y despertarán la ira de los familiares y amigos de los muertos. Ya ocurrió y volverá pasar porque no se ha aprendido casi nada.

España vive la segunda oleada de la pandemia sin haber logrado preparar las cosas. Las medidas llegan tarde, el sistema va directo al colapso y no existe un plan de país para abordar una situación que se ha descontrolado desde hace meses. La tasa de crecimiento diario, actualmente, es de un 2 por ciento y eso es, sencillamente, insoportable. Hay que pensar que cuando se comenzó a relajar el confinamiento de la primera oleada, estábamos soportando una tasa de crecimiento de los contagios diarios del 0,3 por ciento. La situación es tremenda. Dicho de otro modo, desde agosto se han sumado más de 700.000 casos de Covid-19. Y otra muy mala noticia es que el frío no es culpable de nada. Ni en agosto hizo frío, ni en septiembre ni en octubre. La falta de políticas claras, de medidas comunes en toda España y de un compromiso claro de buena parte de la población, son las causantes de la situación que vivimos.

Se hacen necesarias medidas urgentes y contundentes. Aplanar la curva servirá para que el sistema no colapse aunque las muertes ya no se van a poder evitar. Es muy lamentable que este sea un dato que parece pasar desapercibido por los españoles porque las muertes de decenas de compatriotas se siguen produciendo a diario. Por decenas. Y se hacen imprescindibles las medidas sanitarias porque un colapso del sistema significa que los otros enfermos tampoco podrán ser atendidos de forma adecuada. Seguimos teniendo entre nosotros enfermos crónicos, personas con cáncer o diabéticos.

Y los políticos deben asumir que no pueden seguir haciendo el ridículo ni dejando morir a las personas. Ya está bien de partidismos y de intereses personales de políticos mediocres que no ven más allá de las siguientes elecciones. El tiempo colocará la etiqueta correspondiente a esta generación de políticos y no parece que vaya a ser para alegrarse. No se puede volver a hacer lo mismo. Si se para de nuevo (es muy posible que ocurra) no se puede comenzar cometiendo los mismos errores. Habrá que localizar a los enfermos asintomáticos, rastrear adecuadamente y aislar sin complejos.

Los que siguen pensando en esta pandemia como una dicotomía entre economía y vida (equivocación absoluta) deben pensar que es la incertidumbre lo que destroza la economía. Cualquier empresario teme más el no saber, el no tener un control mínimo de la situación, que cualquier parón de una semana. Hemos llegado a un punto en el que o paramos o, tal vez, el peor enemigo de la economía se irá convirtiendo en un monstruo descontrolado.

Veremos cómo evoluciona la situación durante la próxima semana aunque sería mejor tomar decisiones de inmediato.