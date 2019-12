La amenaza terrorista que no cesa

La amenaza terrorista en el mundo entero es una realidad más que evidente y no se puede bajar la guardia ante algo parecido. Si bien es cierto que la intensidad del terrorismo yihadista ha descendido desde algunos meses atrás, también lo es que no es un mal que este erradicado por completo. Es muy posible que la falta de financiación y una excelente labor de las policías europeas hagan difícil que los terroristas consigan su objetivos, pero esos grupos criminales no dejan de actuar. Ni en Europa ni, con una virulencia desmedida, en países del oriente medio y África.

El atentado de Londres vuelve a ser un claro aviso de lo que puede suceder y de la tibieza con la que se actúa en algunos países. Las leyes de los distintos países obligan a que algunos malhechores, incluidos los terroristas, puedan cumplir solo una parte de sus penas y, con ello, el peligro se multiplica. El terrorista que ha cometido el último ataque en Londres tenía 28 años y en 2012 fue condenado a prisión por formar parte del comando de Al Qaeda que tenía previsto atacar la Bolsa de Londres. Estaba controlado las 24 horas del día por medio de una pulsera electrónica que de nada ha servido.

El atentado yihadista de Londres fue reivindicado por Estado Islámico ayer mismo.

Ante una amenaza de esta magnitud, los Gobiernos del mundo occidental deben tomar las medidas oportunas para que las penas sean cumplidas en su totalidad, la vigilancia de los terroristas en libertad sea la necesaria y para que las policías dispongan de los medios necesarios para redoblar esfuerzos de su lucha antiterrorista que, por cierto, es ya fabulosa.