La botellona como problema social

Un exceso de persecución o una política permisiva en exceso no solucionarán el problema que algunos barrios de Sevilla sufren ya casi a diario. Los jóvenes se reúnen en las calles de la ciudad para beber porque les faltan alternativas culturales y, todo hay que decirlo, en muchas ocasiones parece ser que las familias no se implican lo suficiente.

Los jóvenes que se reúnen, por ejemplo, en Los Remedios, beben y consumen, muy probablemente, otras sustancias. Eso provoca ruidos, una enorme cantidad de basura y desórdenes públicos de diversa intensidad que suelen acabar con el destrozo del mobiliario urbano y peleas entre jóvenes o adolescentes muchas veces menores de edad. Los policías hacen su trabajo aunque la afluencia de jóvenes hace que el problema se extienda por lugares cercanos y los chicos y chicas se vuelvan a concentran en el de inicio poco después. De este modo, los jóvenes están expresando su angustia y su inquietud. Y siendo esto así, no se puede pretender que con multas se acabe un problema profundo que afecta estructuralmente a nuestra juventud.

Los vecinos son unos de los grandes perjudicados. Los ruidos les impide descansar, la suciedad acumulada en las calles les impide pasear, la botellona no les deja tener una vida tranquila. Esto es una realidad y es indiscutible. Pero para entender el problema en toda su dimensión hay que tener en cuenta que otros grandes perjudicados son los propios jóvenes que ponen en riesgo su salud de forma alarmante.

Este es un problema alarmante puesto que lo que no es bueno para los jóvenes y no es bueno para los vecinos de una zona afectada, hay que erradicarlo. Pero no será posible hacerlo con multas y represión de un tipo u otro. El problema es mucho más difícil de lo que puede parecer. Solo las alternativas culturales, las campañas de concienciación, el control en la venta de alcohol (los mecanismos actuales no funcionan en absoluto), la comunicación entre adultos y jóvenes, y una política municipal que tenga como objetivo prioritario cuidar de los jóvenes, serán la solución. Y si los jóvenes cambian la botellona por algo más saludable y ordenado, los vecinos podrán tener una vida mucho más placentera. Porque esos vecinos afectados pagan impuestos como el resto y, por supuesto, tienen los mismos derechos.