La caza de brujas moderna

¿Es la libertad prohibir discrepar en nombre de ella? ¿Es la libertad la unión de los que dicen defenderla aunque en realidad todo sea un neo puritanismo tóxico y peligroso?

Los tiempos actuales nos están mostrando un mundo vuelto del revés en todos los aspectos; un mundo que no para de cambiar y que con la llegada de la Covid-19 cambia más y mucho más rápido. Es muy difícil entender lo que está pasando porque la información se acumula y se convierte en un problema siendo, en esencia, una ventaja.

Un nutrido grupo de intelectuales, escritores y periodistas han firmado hace unos días el documento titulado «Una carta sobre justicia y debate abierto» que se publicará en el número de octubre de la revista Harper’s Magazine. La carta está firmada, entre otros, por Noam Chomsky, Martin Amis, Salman Rushdie, Margaret Atwood o J.K. Rowling. Y en ese documento se pueden leer cosas como esta: «La restricción del debate, ya sea por parte de un gobierno represivo o una sociedad intolerante, invariablemente perjudica a quienes carecen de poder y hace que todos sean menos capaces de participar democráticamente». Habla de «preservar la posibilidad de discrepar sin consecuencias profesionales funestas» y de «una intolerancia de puntos de vista opuestos, una moda por imponer la vergüenza pública y el ostracismo y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas con una certitud moral cegadora».

La situación actual reclama que se ponga atención sobre lo que no debería existir duda alguna. La libertad es sagrada, la posibilidad de discrepar es sagrada y el debate es saludable y obligado en una sociedad moderna.

Parece absurdo que estén ganado la batalla todos aquellos que prometiendo lo imposible atacan formas de pensar que aceptan la suya. Los populismos son peligrosos y están destrozando pilares fundamentales de las democracias por todo el mundo. España no se libra y tiene algún ejemplo de ese populismo sangrante dentro del Gobierno.

Hoy, se pueden derribar, por ejemplo, estatuas en nombre de la libertad y como signo de lucha antiesclavista, por parte de aquellos que no saben ni quién fue Colón o Isabel la Católica. Si las redes sociales lo aprueban puede hacerse. Si el líder de turno lo aprueba puede hacerse. Y eso es un retroceso fundamental. Guste o no guste, los que saben son muy pocos. Los ignorantes son ejército. Y aunque no guste la opinión de esos pocos, se debe tener en cuenta y ha de ser respetada.