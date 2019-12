La impunidad de Pujol

Durante décadas, en España el bipartidismo ha copado la política. La alternancia entre PP y PSOE ha sido una constante que sólo comenzó a desmoronarse con la aparición de Ciudadanos (moderada conmoción), más tarde de Podemos (cataclismo político que debilitaba seriamente al PSOE) y recientemente con la irrupción de VOX , con una fuerza inesperada, tan sólo hace unos meses (misil a la línea de flotación del PP). Ese bipartidismo fue sustentado, con mucho interés, por CDC, el partido que lideró Jordi Pujol Soley, el político más corrupto que haya representado a los catalanes y el que dejó preparada la amenaza independentista que sufrimos ahora.

Es difícil comprender cómo la impunidad de este sujeto parece no tener límites. La Agencia Tributaria afirma que Pujol Soley defraudó 885.651 euros, pero que el asunto ha prescrito y que no se le puede reclamar sanción alguna por ello. Como ya ha quedado claro anteriormente, toda la familia está involucrada en este tipo de asunto, que no deja de ser un robo a los ciudadanos, porque cualquier fraude a la hacienda española lo es.

Todo esto supone que las teorías que afirmaban que el auge independentista, auspiciado por políticos que veían mucho cartón piedra en el separatismo pocos meses atrás, no era más que una gran nube de humo que ocultaba una historia de corrupción demoledora, un auténtico escándalo, eran ciertas. Inexplicable.