La mujer desprotegida

Cada sentencia que se conoce en España sobre delitos contra la libertad sexual termina siendo motivo de enorme discusión entre la opinión pública. Sea como sea, lo que ya parece obligado es que se revise lo que dice el Código Penal sobre las agresiones sexuales, los abusos y similares. Un país que quiere ser moderno y trazar sendas que protejan a sus ciudadanos, no puede tener un debate abierto eternamente sobre asuntos como este.

El artículo 178 del Código Penal dice que debe haber violencia o intimidación si el delito se define como violación. De no mediar esa violencia o intimidación estaríamos hablando de abusos. Eso es lo que dice ese artículo y, seguramente, aplicándolo con objetividad la sentencia que hemos conocido dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona resulta impecable. Pero la realidad, casi siempre, está en contra de criterios rígidos o que arrastran problemas desde decenas de años atrás.

Una chica de 14 años, semi inconsciente por la ingesta de alcohol, no deja de ser una mujer de 14 años con sus derechos intactos. Y no hay justificación alguna para que un grupo de bestias mantengan relaciones sexuales sin su consentimiento. La desprotección es absoluta. Tal y como está redactado el artículo 178, finalmente es la mujer la que debe ser juzgada por su actitud y no la de los violadores para determinar si se resistió mucho, poco o regular. Esto no puede ser y es urgente buscar fórmulas que impidan situaciones que hacen peor la convivencia en la sociedad española.

Es necesario que el abuso sexual se encaje dentro de la agresión sexual, de la violación. Todo lo que no sea así causará problemas de interpretación.