La necesaria mediación internacional en Israel y Gaza

La guerra declarada entre Israel y Hamás podría contagiar a otras zonas de la región. Eso es algo que no se puede perder de vista dado que las consecuencias de una escalada de violencia de forma regional podrían ir a más y afectar a zonas mucho más extensas del planeta. Es necesario que la mediación internacional y la labor diplomática se pongan en marcha con carácter de urgencia. Estamos ante un conflicto de consecuencias imprevisibles.

En este momento, no se conoce el número de muertos y secuestrados en ambas partes. Sólo se conoce parte de una información que nos colocaría ante la verdad de una realidad tremenda. Sí conocemos atrocidades que se exhiben en redes sociales y que causan espanto por su crueldad.

Si el conflicto se extiende a zonas de las fronteras de Israel y Cisjordania y Líbano, puede producirse un efecto demoledor que estaría descontrolado y sería muy complicado.

El conflicto que ya tiene cincuenta y seis años de duración parece enquistado e imposible de solucionar. Los líderes políticos judíos y palestinos utilizan palabras y expresiones gruesas que ayudan poco y hacen referencia a terrorismo u ocupación, que si bien pueden ser ciertos, arrastran a millones de personas a un escenario imposible de soportar.

Israel está contestando con dureza el primer ataque de Hamás aunque Benjamín Netanyahu tiene un problema con todos sus compatriotas secuestrados. Hamás, con su ataque condena a los palestinos a la ruina y la pobreza extrema. Nadie gana y la violencia se impone a la razón y a la palabra. Las posiciones más radicales de ambos bandos se imponen por minutos y la solución rápida ya se ha perdido. Sólo una mediación internacional seria y contundente puede ayudar a que este conflicto no cause más dolor y que no se extienda de forma peligrosa al resto de la región y del mundo entero.