La necesaria regeneración en el socialismo andaluz

68 años de prisión. 254 años de inhabilitación. 680 millones de euros utilizados de forma fraudulenta. 19 condenados (2 expresidentes, 6 exconsejeros, 11 ex altos cargos). Estos son los números de la sentencia de la pieza política de caso de los ERE. Y todos esos datos afectan al PSOE andaluz de forma directa.

Los socialistas andaluces tienen muy poco que celebrar. Perder la Junta de Andalucía ya fue un desastre colosal por el que han comprometido una importancia política difícil de medir. En el seno del partido, el desastre ha sido monumental. De hecho, muchos de los que apoyaban a Susana Díaz han caído. La que fue presidenta de la Junta de Andalucía sigue en pie.

La labor de oposición, desde el pasado 20 de noviembre, se hace casi imposible. Cualquier cosa que se diga desde la bancada socialista es contestada con reproches y acusaciones que abundan en lo que dice la sentencia de los ERE.

A Susana Díaz se le pide con frecuencia la dimisión y al resto de representantes socialistas se les reclama un prudente silencio. Por decencia política.

Con este escenario dibujado sobre una decadencia que señala el final de una etapa, Susana Díaz insiste en ser candidata de nuevo. No parece que se sienta señalada en ningún caso (en realidad, durante la etapa investigada que va del año 2000 al 2009, no tenía relevancia alguna en el partido ni responsabilidades que pudieran tener intersecciones con lo juzgado), pero el peso de las urnas es el que, finalmente, cuenta. El socialismo andaluz está malherido. Desde su líder hasta el último de sus afiliados no tienen recursos para poder reivindicar su labor de oposición. Y eso no es bueno para Andalucía. El equilibrio político es necesario en cualquier democracia y sea quien sea el que gobierne.

Es por ello por la que parece obligada una regeneración dentro del PSOE-A que se verá reflejada en su labor de oposición.

Es una urgencia política que debe resolverse lo antes posible.